ΠΟΥ για Έμπολα: Παραδόθηκαν 11,5 τόνοι ιατρικού εξοπλισμού στη ΛΔ Κονγκό

Το νέο ξέσπασμα Έμπολα είναι το 17ο στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό από τότε που ο ιός εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 1976.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εντείνει τις προσπάθειές του στην υποστήριξη της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό για την ταχεία θέσπιση και κλιμάκωση κρίσιμων μέτρων για τον έλεγχο και την αναχαίτιση της επιδημίας του Έμπολα στην βορειοανατολική επαρχία Ιτούρι της χώρας. Το ξέσπασμα είναι το 17ο στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό από τότε που ο ιός εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 1976. Το προηγούμενο ξέσπασμα της νόσου Έμπολα έληξε τον Δεκέμβριο του 2025.

Παραδόθηκαν 11,5 τόνοι ιατρικού εξοπλισμού και εφοδίων

Μετά την κήρυξη της επιδημίας στις 15 Μαΐου 2026, ο ΠΟΥ έδρασε γρήγορα, παραδίδοντας 11,5 τόνους ζωτικής σημασίας ιατρικού εξοπλισμού και εφοδίων εντός 72 ωρών από εγκαταστάσεις στην Κινσάσα και από τα Περιφερειακά Κέντρα Έκτακτης Ανάγκης στο Ντακάρ και το Ναϊρόμπι. Περισσότεροι από 35 εμπειρογνώμονες και ομάδες πρώτης ανταπόκρισης από τον ΠΟΥ και το Υπουργείο Υγείας έχουν αναπτυχθεί στο πεδίο.

Πρόσθετες ομάδες αναπτύσσονται καθώς εντείνεται η ανταπόκριση για την ενίσχυση βασικών μέτρων, όπως η επιτήρηση ασθενειών για την έγκαιρη ανίχνευση, η κλινική φροντίδα, η πρόληψη και ο έλεγχος των λοιμώξεων και η συμμετοχή των κοινοτήτων για τη διασφάλιση της τήρησης των μέτρων δημόσιας υγείας. Η συνεργασία με τους εταίρους οργανισμούς και τον ιδιωτικό τομέα ήταν κρίσιμη για την έγκαιρη παράδοση των προμηθειών έκτακτης ανάγκης.

Η Αποστολή Σταθεροποίησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (MONUSCO) παρείχε ουσιαστική υποστήριξη αερομεταφορών για τη μεταφορά προμηθειών από το Ναϊρόμπι και διευκόλυνε την επίγεια πρόσβαση για την ενίσχυση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας. «Η συνεργασία με την MONUSCO ήταν καθοριστική για την εξασφάλιση ταχείας αντίδρασης.

Η ικανότητά τους να παρέχουν υποστήριξη μέσω αερομεταφορών ενισχύει σημαντικά τις δυνατότητες υλικοτεχνικής υποστήριξης, επιτρέποντάς μας να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά στις ανάγκες της κοινότητας», δήλωσε ο Αντάμα Τιάμ (Adama Thiam), επικεφαλής των περιφερειακών επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης και της εφοδιαστικής αλυσίδας στον ΠΟΥ Αφρικής.

Τα παρεχόμενα υλικά περιλαμβάνουν ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, ιατρικά κιτ, σκηνές και εμφιαλωμένο νερό, προϊόντα υγιεινής, είδη για τον καθαρισμό των αποχετεύσεων -όλα κρίσιμα για την πρόληψη των λοιμώξεων και την αποτελεσματική διαχείριση των κρουσμάτων. Επιπλέον, οι διαπραγματεύσεις με την αεροπορική εταιρία Ethiopian Airlines επέτρεψαν την επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων των πτήσεων τους, ώστε να διασφαλιστεί η επείγουσα παράδοση του φορτίου.

Καθοδόν βρίσκονται πρόσθετα εφόδια

Πρόσθετες προμήθειες βρίσκονται ήδη στάδιο μεταφοράς από την Κινσάσα και θα φτάσουν στο Ιτούρι τις επόμενες ημέρες για να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις αντιμετώπισης, να σώσουν ζωές, να προστατεύσουν τους ανταποκριτές στην πρώτη γραμμή και να βοηθήσουν στον τερματισμό της επιδημίας.

Η επιδημία εκτυλίσσεται σε ένα σύνθετο πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από ανασφάλεια, υψηλή κινητικότητα πληθυσμών, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών και εμπορικών δραστηριοτήτων όπως η εξόρυξη, καθώς και την παρουσία μεγάλων προσφυγικών κοινοτήτων.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ Δρ. Τέντρος Άντχανομ Γιεμπρεγιέσους έκρινε ότι η επιδημία, που προκλήθηκε από τον ιό Έμπολα Μπουντιμπουγκιό, συνιστά έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας διεθνούς ανησυχίας, η οποία απαιτεί διεθνή συντονισμό και συνεργασία για την αντιμετώπιση.

Σε εξέλιξη πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη εμβολίων

Σε αντίθεση με την ασθένεια του ιού Έμπολα, δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο ή ειδική θεραπεία για την ασθένεια του ιού Bundibugyo. Κινητοποιούνται πρωτοβουλίες έρευνας και ανάπτυξης για τον εντοπισμό και την προώθηση πιθανών ιατρικών αντιμέτρων. Οι στρατηγικές αντιμετώπισης θα βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε ολοκληρωμένα μέτρα δημόσιας υγείας, όπως υποστηρικτική φροντίδα, έγκαιρη ανίχνευση κρουσμάτων, αυστηρά πρωτόκολλα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων, αυστηρή ιχνηλάτηση επαφών, ασφαλείς πρακτικές ταφής και βαθιά συμμετοχή της κοινότητας.