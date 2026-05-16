Παπαθανάσης: Η πολιτική μας έχει πυξίδα τις δεσμεύσεις απέναντι στους πολίτες και απόδειξη το έργο μας

Δεσμευτήκαμε και μειώσαμε 83 φόρους ανέφερε στο 16ο συνέδριο της ΝΔ ο αναπλ. υπ. Οικονομίας.

«Εμείς είμαστε προοδευτικοί σε έργα, οι αντίπαλοί μας σε λόγια και συνθήματα δημαγωγικά», ανέφερε ο Νίκος Παπαθανάσης υπενθυμίζοντας πως αυτά έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στο πρώτο συνέδριο της ΝΔ στη Χαλκιδική.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας στο 16ο συνέδριο της ΝΔ τόνισε πως σήμερα που ζούμε σε εποχή πρωτόγνωρων αλλαγών η Ελλάδα δεν παρακολουθεί απλά τις εξελίξεις αλλά συμμετέχει, διεκδικεί και κερδίζει σε περιβάλλον σταθερότητας, με ισχυρή οικονομία.

«Δεσμευτήκαμε και μειώσαμε 83 φόρους. Δημιουργήσαμε εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, αυξήσαμε μισθούς και συντάξεις, ψηφιοποιήσαμε το κράτος», πρόσθεσε μεταξύ άλλων, ενώ αναφέρθηκε στα προγράμματα που τρέχουν μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Η Ελλάδα σύντομα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα της ΕΕ», τόνισε ο κ. Παπαθανάσης σημειώνοντας πως δεν μειώνεται μόνο το δημόσιο χρέος αλλά ταυτόχρονα ενισχύεται το διαθέσιμο εισόδημα.

«Αυτή η πολιτική έχει ονοματεπώνυμο. Είναι Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχει πυξίδα τις δεσμεύσεις απέναντι στους πολίτες και απόδειξη το έργο μας», υπογράμμισε ο κ. Παπαθανάσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ