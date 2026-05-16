Μιχαηλίδου: Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη που πήρε την κοινωνική πολιτική στα σοβαρά

«Η Νέα Δημοκρατία είναι μια παράταξη η οποία πήρε την κοινωνική πολιτική στα σοβαρά. Ασκούμε κοινωνική πολιτική από το 2019 ενεργά, όχι παθητικά», ανέφερε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ.

«Είναι καλά τα επιδόματα. Τα χρειαζόμαστε τα επιδόματα, χρειαζόμαστε τις οικονομικές ενισχύσεις, όμως δεν είμαστε η παράταξη η οποία μένει μόνο σε αυτά. Είμαστε η παράταξη που δημιούργησε νέα εργαλεία και αυτά τα δημιούργησε χάρη σε όλους εσάς. Και επειδή σας ακούσαμε, φτιάξαμε πρώτοι τον προσωπικό βοηθό για τα Άτομα με Αναπηρία. Φτιάξαμε πρώτοι τις Νταντάδες της γειτονίας και τις νταντάδες γιαγιάδες, οι οποίες είναι εδώ για να εξυπηρετούν όλες τις οικογένειες, όλες τις μαμάδες, όλους τους μπαμπάδες, όλους τους ηλικιωμένους, όλα τα νοικοκυριά που έχουν Άτομα με Αναπηρία μέσα και χρειάζονται ένα έξτρα χέρι της δικής τους βοήθειας, της δικής τους επιλογής», σημείωσε.

«Είμαστε η παράταξη που επειδή άκουσε έφτιαξε την κάρτα αναπηρίας, την κάρτα αξιοπρέπειας. Έτσι ώστε οι συμπολίτες μας που είναι σε αμαξίδιο να κινούνται χωρίς να ανοίγουν συνεχώς φακέλους για να αποδείξουν την αναπηρία τους. Είναι μια κάρτα αξιοπρέπειας», συμπλήρωσε.

Για τα μέτρα στήριξης της οικογένειας η υπουργός τόνισε: «Είμαστε η παράταξη η οποία ενίσχυσε την οικογένεια με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς όσο καμία πριν. Έτσι ώστε οικογένειες, μέσω εισοδήματος, να μπορούν να έχουν πρόσβαση, να μπορούν να έχουν χρηματοδότηση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς».

«Είμαστε η παράταξη που έκανε την αποϊδρυματοποίηση πράξη. Που τα μισά παιδιά των ιδρυμάτων, πλέον, είναι σε οικογένειες. Και είμαστε και συγκινημένοι και περήφανοι γι' αυτό», επεσήμανε για να προσθέσει: «Είμαστε η παράταξη αυτή που έχει καταφέρει 30.000 οικογένειες να πάρουν το δικό τους σπίτι δίνοντας στην τράπεζα λιγότερα χρήματα από ό,τι θα έδιναν σε ένα ενοίκιο. Ξεκινάμε τώρα την κοινωνική αντιπαροχή και ευχαριστούμε τις Ένοπλες Δυνάμεις που δίνουν τα ανενεργά στρατόπεδα για να γίνουν 2.300 κατοικίες».

Τέλος, μιλώντας για το δημογραφικό, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι είναι στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, υπογραμμίζοντας πως «έχει φτιάξει υπουργείο για το δημογραφικό, για την ελληνική οικογένεια, γιατί η Νέα Δημοκρατία ξέρει ότι πρέπει να εργάζεται σκληρά για όλους και πάνω από όλα για την ελληνική οικογένεια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ