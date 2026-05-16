Samsung: Επαναλαμβάνονται οι διαπραγματεύσεις με το σωματείο της Ν. Κορέας για τις αποδοχές

Η πιθανότητα απεργίας στη μεγαλύτερη κατασκευάστρια εταιρεία τσιπ μνήμης στον κόσμο τρομάζει την αγορά.

Η Samsung Electronics και το εργατικό της σωματείο στη Νότια Κορέα θα επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις για τις αποδοχές τη Δευτέρα με τη συμμετοχή κυβερνητικού διαμεσολαβητή, όπως ανακοίνωσε το σωματείο. Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να μειώσει τις ανησυχίες για μια πιθανώς αποδιοργανωτική απεργία στον τεχνολογικό κολοσσό.

Το σωματείο ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Σάββατο ότι η Samsung Electronics αντικατέστησε τον εκπρόσωπο της εταιρείας στις διαπραγματεύσεις, ενώ οι δύο πλευρές επρόκειτο να έχουν ξεχωριστή συνάντηση αργότερα μέσα στην ημέρα.

Το σωματείο δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ατζέντα της συνάντησης του Σαββάτου. Η Samsung Electronics αρνήθηκε να σχολιάσει οποιαδήποτε από τις δύο συναντήσεις.

Η ανακοίνωση ήρθε λίγο μετά την απολογία του προέδρου της Samsung Electronics, Τζέι Υ. Λι, προς τους πελάτες και το κοινό σχετικά με την εργασιακή διαμάχη, στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του για το θέμα.

«Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από τους πελάτες σε όλο τον κόσμο για την ανησυχία και την αναστάτωση που προκλήθηκαν λόγω ζητημάτων εντός της εταιρείας μας», δήλωσε ο Λι στις πρώτες δημόσιες τοποθετήσεις του για τη διαμάχη, προσθέτοντας ότι «σκύβει επίσης βαθιά το κεφάλι σε απολογία προς το κοινό».

Ο επικεφαλής του σωματείου δήλωσε ότι ο νέος διαπραγματευτής της εταιρείας ζήτησε συγγνώμη για την κατάρρευση της εμπιστοσύνης και δεσμεύτηκε να συμμετάσχει με ειλικρίνεια στις διαπραγματεύσεις. Πρόσθεσε ότι εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του και ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια εφόσον οι συνομιλίες της Δευτέρας αποδειχθούν εποικοδομητικές.

Μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων για τις αποδοχές νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο υπουργός Εργασίας συναντήθηκε το Σάββατο με τη διοίκηση της Samsung Electronics και κάλεσε την εταιρεία να αναλάβει ενεργό ρόλο στην επίλυση της διαμάχης μέσω διαλόγου.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι της Νότιας Κορέας, συμπεριλαμβανομένων του πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονομικών, εξέφρασαν ανησυχίες ότι μια απεργία στη Samsung πρέπει να αποφευχθεί με κάθε κόστος, προειδοποιώντας ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικούς κινδύνους για την οικονομική ανάπτυξη, τις εξαγωγές και τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Η αποτυχία των διαπραγματεύσεων υπό κυβερνητική διαμεσολάβηση ενίσχυσε τις ανησυχίες για πιθανή απεργία στη μεγαλύτερη κατασκευάστρια εταιρεία τσιπ μνήμης στον κόσμο, της οποίας οι πελάτες περιλαμβάνουν τις Nvidia, AMD και Google.

Το σωματείο δήλωσε την Παρασκευή ότι παραμένει προσηλωμένο στην προγραμματισμένη απεργία που αναμένεται να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα, ακόμη και μετά την πρόταση της εταιρείας να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις για τις αποδοχές χωρίς όρους.