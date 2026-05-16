Ελλάδα

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Φάμελλος έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τον Παύλο Πολάκη

Newsroom
Αφορμή στάθηκε η επίθεση που εξαπέλυσε ο πρώην υπουργός στην ηγεσία του κόμματος, ύστερα από ανάρτηση του Δημήτρη Χατζησωκράτη που εισηγούνταν αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ και την ενσωμάτωσή του στο υπό ίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Με απόφαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου, ο Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν η επίθεση που εξαπέλυσε ο πρώην υπουργός στην ηγεσία του κόμματος, ύστερα από ανάρτηση του Δημήτρη Χατζησωκράτη που εισηγούνταν αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ και την ενσωμάτωσή του στο υπό ίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Μάλιστα, ο κ. Πολάκης με ανάρτησή του επιτέθηκε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο κατηγόρησε για αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και αναποφασιστικότητα.

Όπως ανέφερε:

«ΣΩΚΡΑΤΗ ΦΑΜΕΛΛΕ !!!
Μετα απο αυτα τα δημοσιευματα ,του αχαρακτηριστου Χατζησωκρατη που προτεινει ΑΝΑΣΤΟΛΗ(!!!) λειτουργιας του Συριζα και παραδοση περιουσιας αφενός(φωτο 1) και την αναγγελια δημιουργιας του κομματος Τσιπρα,μετα την επισπευση και του κομματος Καρυστιανου (φωτο2) ..
ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΣΥΓΚΑΛΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ και βεβαια και Κεντρικη Επιτροπη μετα;;
ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΩΝΙΑ ,ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ;;
Συγκαλεσε Πολιτικη Γραμματεια ΑΜΕΣΑ!»

tags:
Παύλος Πολάκης
ΣΥΡΙΖΑ
Σωκράτης Φάμελλος
Αλέξης Τσίπρας
