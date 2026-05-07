ΓΣΕΕ: Η μισθολογική διαφάνεια είναι ζήτημα δικαιοσύνης, ισότητας και αξιοπρεπούς εργασίας

Τη δέσμη των θέσεων και των προτάσεών της για την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2023/970 σχετικά με τη μισθολογική διαφάνεια και την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών κατέθεσε η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) στην υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, στο πλαίσιο των συναντήσεων με τους εργοδοτικούς φορές και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου.

Η Συνομοσπονδία υπογραμμίζει ότι το μισθολογικό χάσμα παραμένει τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα, όπου οι γυναίκες συνεχίζουν να αμείβονται χαμηλότερα, να συγκεντρώνονται συχνότερα σε ευέλικτες και επισφαλείς μορφές εργασίας, να επωμίζονται δυσανάλογα βάρη φροντίδας και να αντιμετωπίζουν εμπόδια στην επαγγελματική τους εξέλιξη. Ακόμα μεγαλύτερο παραμένει το συνταξιοδοτικό χάσμα, ως αποτέλεσμα δεκαετιών άνισης μεταχείρισης στην εργασία.

Παράλληλα, η ΓΣΕΕ τονίζει ότι η Οδηγία δεν αποτελεί μια τυπική ευρωπαϊκή υποχρέωση, αλλά μια ουσιαστική ευκαιρία για τη διαμόρφωση δίκαιων, διαφανών και προβλέψιμων μισθολογικών κανόνων, που ενισχύουν την ισότητα, προστατεύουν τους εργαζόμενους και διασφαλίζουν υγιείς όρους ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η μισθολογική διαφάνεια δεν υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα, αλλά αποτρέπει τον αθέμιτο ανταγωνισμό που βασίζεται στη συμπίεση των μισθών και στις διακρίσεις.

Κεντρική θέση της Συνομοσπονδίας είναι ότι η ενσωμάτωση της Οδηγίας πρέπει να βασιστεί στις αρχές της διαφάνειας, της ενημερωμένης συμμετοχής και της προόδου, ώστε να αντιμετωπιστούν οι δομικές ανισότητες που εξακολουθούν να παράγουν διακρίσεις στις αμοιβές και στους όρους εργασίας».

Επίσης, η ΓΣΕΕ ζητά:

- σαφές θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής και ελέγχου της Οδηγίας,

- ουσιαστική συμμετοχή των εργαζομένων και των συνδικάτων στην παρακολούθηση της εφαρμογής της,

- αξιοποίηση των στοιχείων από τα πληροφοριακά συστήματα του κράτους, όπως το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» και ο e-ΕΦΚΑ,

- ενίσχυση της εποπτείας της πολιτείας μέσω της άρσης εμποδίων πρόσβασης των εργαζόμενων, ιδίως αυτών που κατοικούν σε δυσπρόσιτες περιοχές (νησιά και ορεινές περιοχές), όπου δεν υπάρχει ελεγκτική αρχή,

- προστασία όλων των μορφών εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας σε πλατφόρμες, ενόψει και της ενσωμάτωσης σχετικής κοινοτικής οδηγίας,

- σύνδεση των μέτρων μισθολογικής διαφάνειας με την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και την επίτευξη του στόχου κάλυψης του 80% των εργαζομένων από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Η ΓΣΕΕ ξεκαθαρίζει ότι η ουσιαστική ισότητα στην εργασία δεν είναι μόνο κοινωνική ανάγκη και θέμα δικαιοσύνης, αλλά και προϋπόθεση για μια βιώσιμη και σύγχρονη οικονομία χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.