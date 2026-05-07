Νέος πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ ο καθηγητής Αθανάσιος Κατσής

Νέος πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ανέλαβε ο καθηγητής Αθανάσιος Κατσής, μετά από απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, κατόπιν πρότασης από διεθνή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων.

Ο Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής κατέχει Διδακτορικό και Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Στατιστική από το George Washington University των ΗΠΑ όπου σπούδασε με ολική υποτροφία του συγκεκριμένου πανεπιστημίου. Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές του σπουδές στο Τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διατελέσει Καθηγητής στα Πανεπιστήμια του Toledo (ΗΠΑ), στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και από το 2004 έως πρόσφατα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής). Από τον Δεκέμβριο του 2017 έως τον Απρίλιο του 2026 υπηρέτησε ως Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου όπου εκλέχθηκε δύο φορές στο συγκεκριμένο αξίωμα.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Πρύτανης, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου διευρύνθηκε σημαντικά απορροφώντας με ομαλό τρόπο Σχολές και Τμήματα των πρώην Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, εντάχθηκε στα δίκτυα των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημιακών Συμμαχιών και ξεκίνησε τη δημιουργία ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών για την προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών-φοιτητριών. Επιπλέον, ο κ. Κατσής έχει διατελέσει στατιστικός σύμβουλος στην Παγκόσμια Τράπεζα σε θέματα Οικονομικών της Εκπαίδευσης.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του κ. Κατσή επικεντρώνονται στην περιοχή της Στατιστικής κατά Bayes και ειδικότερα στο χώρο του υπολογισμού του βέλτιστου μεγέθους δείγματος, στα οικονομικά της εκπαίδευσης, στην εκπαιδευτική έρευνα καθώς και σε εφαρμογές στατιστικών κατανομών στις τηλεπικοινωνίες. Το έργο του έχει δημοσιευθεί σε διεθνή περιοδικά με τη διαδικασία της επιστημονικής κρίσης και σε επιστημονικά συνέδρια. Επιπρόσθετα, ο κ. Κατσής έχει συμμετάσχει, είτε ως εταίρος είτε ως συντονιστής, σε πολλά ερευνητικά έργα με διεθνή και εθνική χρηματοδότηση. Τα συγκεκριμένα έργα ερευνούν, με ποσοτική και ποιοτική προσέγγιση, θέματα όπως εκπαιδευτική πολιτική και ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, καινοτομία και επιχειρηματικότητα έντασης γνώσης κλπ.