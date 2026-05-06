AtmoHub: Νέα ενίσχυση της μεταφοράς Σαχαριανής σκόνης προς τη χώρα

Ενισχύεται εκ νέου η μεταφορά Σαχαριανής σκόνης προς τη χώρα. Όπως αναφέρει ο κόμβος πληροφόρησης για την Ατμοσφαιρική Σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, καθώς η ατμοσφαιρική κυκλοφορία εξελίσσεται, νέες εκπομπές σκόνης ενεργοποιούνται στη Βόρεια Αφρική και μεταφέρονται προς τη χώρα μας, επηρεάζοντας σταδιακά από την Παρασκευή τη δυτική πλευρά της Ελλάδας.

Οι περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο την Παρασκευή είναι:

• Επτάνησα

• Πελοπόννησος

• Ήπειρος

• Δυτική Ελλάδα

• Κρήτη

Το Σάββατο, το νέφος σκόνης θα επεκταθεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας και:

• Στερεά Ελλάδα

• Θεσσαλία

• και πιο ήπια τα νησιά του Βορείου Αιγαίου

Οι συγκεντρώσεις σωματιδίων PM10 αναμένεται σε αρκετές περιοχές να κυμανθούν μεταξύ 50-100 μg/m³, ξεπερνώντας , όπως σημειώνει το AtmoHub, τοπικά τα επιτρεπτά όρια ποιότητας αέρα.

Ταυτόχρονα, αναμένονται λασποβροχές, αρχικά πιο ήπιες αύριο Πέμπτη, ενώ από τις πρωινές ώρες της Παρασκευής τα φαινόμενα θα ενταθούν στη Δυτική Ελλάδα, επηρεάζοντας κυρίως:

• Επτάνησα

• Πελοπόννησο

• Ήπειρο

• Δυτική Ελλάδα

Από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής, οι λασποβροχές αναμένεται να επεκταθούν και στη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πρόγνωση και την εξέλιξη του φαινομένου, σύμφωνα με τα δεδομένα της Υπηρεσίας για την Παρακολούθηση της Ατμόσφαιρας CAMS στο διαδικτυακό portal του AtmoHub ΕΔΩ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ