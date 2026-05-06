Η Μόσχα προειδοποιεί για μαζικό πλήγμα στο Κίεβο

Το ρωσικό ΥΠΕΞ καλεί τις διπλωματικές αποστολές να είναι σε θέση εκκενώσουν άμεσα την ουκρανική πρωτεύουσα, επικαλούμενο πολύ πιθανή επίθεση αντιποίνων.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε σήμερα πως έχει προειδοποιήσει τις διπλωματικές αποστολές που βρίσκονται στο Κίεβο να είναι έτοιμες να απομακρύνουν άμεσα το προσωπικό τους σε περίπτωση που διαταχθούν μαζικά πλήγματα στην ουκρανική πρωτεύουσα ως αντίποινα εφόσον η Ουκρανία επιχειρήσει να διαταράξει τις εορταστικές εκδηλώσεις της 9ης Μαΐου στη Μόσχα για τη νίκη του σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών απευθύνει έκκληση στις αρχές της χώρας σας… να εκλάβουν αυτήν την ανακοίνωση με τη μέγιστη υπευθυνότητα και να διασφαλίσουν την έγκαιρη απομάκρυνση από το Κίεβο του προσωπικού διπλωματικών κι άλλων αντιπροσωπειών σε ενδεχόμενο αναπόφευκτων ανταποδοτικών πληγμάτων στο Κίεβο από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου Μαρία Ζαχάροβα σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα μέσω Telegram.

Ζελένσκι: Η Ρωσία ενισχύει την αντιαεροπορική άμυνα της Μόσχας δίνοντας χώρο για επιθέσεις του Κιέβου αλλού

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία μετακινεί την αντιαεροπορική της άμυνα από άλλες περιοχές γύρω από την Μόσχα καθώς ετοιμάζεται για τη στρατιωτική παρέλαση της 9ης Μαΐου, προσθέτοντας ότι η κίνηση αυτή δημιουργεί χώρο για περισσότερες ουκρανικές επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς.

«Αυτό δείχνει ότι η ρωσική ηγεσία δεν προετοιμάζεται για την κατάπαυση του πυρός, η οποία έχει αποτελέσει αντικείμενο τόσων πολλών δηλώσεων, και ανησυχεί περισσότερο για την παρέλασή της στη Μόσχα παρά για την υπόλοιπη Ρωσία», δήλωσε ο Ζελένσκι στο X.

Την ίδια στιγμή παρατηρούμε ότι αυτό δημιουργεί επιπλέον ευκαιρίες για τις μεγάλου βεληνεκούς κυρώσεις μας. Θα καθορίσουμε τις αντίστοιχες προτεραιότητες μας» πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ