Η Ουκρανία κατηγορεί την Μόσχα για παραβίαση της εκεχειρίας με 108 drones και 3 πυραύλους

Η Ουκρανία κατηγόρησε την Μόσχα ότι παραβίασε την εκεχειρία που κηρύχθηκε μονομερώς από τη Ρωσία επιτιθέμενη κατά την διάρκεια της νύκτας με «108 drones και τρεις πυραύλους», σύμφωνα με τον ουκρανό υπουργό Εξωτερικών Αντριι Σιμπίχα.

«Αυτό δείχνει ότι η Ρωσία απορρίπτει την ειρήνη και ότι οι ψεύτικες εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός στις 9 Μαΐου δεν έχουν καμία σχέση με την διπλωματία. Ο Πούτιν δεν ενδιαφέρεται παρά για τις στρατιωτικές παρελάσεις, όχι για τις ζωές των ανθρώπων», σχολίασε στο Χ αναφερόμενος στην μονομερή πρόταση του Κρεμλίνου για διακοπή των εχθροπραξιών με την ευκαιρία της στρατιωτικής παρέλασης στο πλαίσιο του εορτασμού του τέλους των Β' Παγκοσμίου Πολέμου, στις 9 Μαΐου για την Μόσχα.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, «οι επιθέσεις συνεχίσθηκαν καθ' όλη την διάρκεια της νύκτας και ακολούθησαν πρωινές επιθέσεις κατά του Χάρκιβ και της Ζαπορίζια».

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 53 ουκρανικά drones επάνω από το ρωσικό έδαφος στις 21.07 (ώρα Μόσχας), αριθμό σαφώς μικρότερο σε σχέση με τις προηγούμενες νύκτες.

Ωστόσο, η διαφορά ώρας δεν επιτρέπει να επιβεβαιωθεί ή να διαψευσθεί ότι το Κίεβο παραβίασε την εκεχειρία που το ίδιο κήρυξε.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε την Δευτέρα εκεχειρία σε απάντηση αντίστοιχης πρότασης που έκανε ο Βλαντίμιρ Πούτιν για τους εορτασμούς της 9ης Μαΐου.

Χθες, παραμονή της έναρξης ισχύος της εκεχειρίας που προτάθηκε από το Κίεβο, η Ρωσία πραγματοποίησε πολύνεκρες επιθέσεις κατά της Ουκρανίας με 28 νεκρούς, σύμφωνα με απολογισμό που επικαιροποιήθηκε σήμερα.

Επαναλαμβάνοντας την πρόταση για κατάπαυση των εχθροπραξιών, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι το Κίεβο θα αντιδράσεις «κατά συμμετρικό τρόπο» σε κάθε παραβίαση της εκεχειρίας που κηρύχθηκε από την Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ