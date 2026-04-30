Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ με «οδυνηρά πλήγματα» σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης

Ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, υποστήριξε σε γραπτό μήνυμα που δημοσιοποιήθηκε σήμερα ότι ένα νέο κεφάλαιο για τον Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ έχει αρχίσει να διαμορφώνεται μετά τον πόλεμο του Ιράν με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν δήλωσε πως η Τεχεράνη θα καταστήσει ασφαλή την περιοχή του Κόλπου και θα εξαλείψει αυτό που είπε πως είναι «καταχρήσεις του διαύλου από τον εχθρό».

Ο Χαμενεΐ πρόσθεσε πως η νέα διοίκηση των Στενών του Ορμούζ θα φέρει ηρεμία, πρόοδο και οικονομικά οφέλη για όλες τις χώρες του Κόλπου.

Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ με «μακροχρόνια και οδυνηρά πλήγματα»

Όποια επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν, ακόμη και περιορισμένη, θα οδηγήσει σε «μακροχρόνια και οδυνηρά πλήγματα» σε περιφερειακές θέσεις των ΗΠΑ, προειδοποίησε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Είδαμε τι συνέβη στις περιφερειακές σας βάσεις, θα δούμε το ίδιο να συμβαίνει και στα πολεμικά σας πλοία», τόνισε ο διοικητής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών Ματζίντ Μουσαβί, σύμφωνα με το Student News Network.

Ο Μουσαβί απαντούσε σε δημοσίευμα του Axios που ανέφερε ότι ο αμερικανικός στρατός έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο για ένα «σύντομο και ισχυρό» κύμα επιθέσεων στο Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ