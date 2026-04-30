Μεγάλου (Πειραιώς): Δεν φρενάρει η πιστωτική επέκταση, πιθανός ωφελημένος της κρίσης η Ελλάδα

Σήμα για ισχυρή πιστωτική επέκταση και υπέρβαση ακόμη και του φράγματος των 3 δισ. ευρώ που έχει θέσει η τράπεζα για φέτος στέλνει η διοίκηση. «Δεν βλέπουμε ακυρώσεις σε τουρισμό - φιλοξενία». Μπορεί να ωφεληθεί η Ελλάδα από την κρίση.

Ένα ισχυρό σετ αποτελεσμάτων που σε μεγάλο βαθμό βέβαια ήταν ευθυγραμμισμένο με τις εκτιμήσεις του consensus των αναλυτών παρουσίασε η Τράπεζα Πειραιώς για το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, με τη διοίκηση να «κλείνει το μάτι» για υπέρβαση των φετινών στόχων.

Η έκπληξη προήλθε κυρίως από τα δάνεια. Η Πειραιώς συνεχίζει να «τρέχει» με αμείωτη ένταση στο «στίβο» της πιστωτικής επέκτασης, φτάνοντας στα 38,6 δισ. ευρώ σε ενήμερα δάνεια, με 1,26 δισ. ευρώ καθαρή πιστωτική επέκταση στις αρχές του 2026 (αναλυτές τοποθετούσαν τον πήχη πέριξ του 1 δισ. ευρώ).

Κατά το πρώτο τρίμηνο, η τράπεζα προχώρησε σε εκταμιεύσεις δανείων ύψους 3,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2,1 δισ. περίπου αφορούσαν μεγάλες εταιρικές χορηγήσεις, structured finance και shipping. Επιπλέον 1,2 δισ. ευρώ δάνεια δόθηκαν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στον αγροτικό τομέα, ενώ 275 εκατ. αφορούν δάνεια ιδιωτών, εκ των οποίων 185 εκατ. στεγαστικά. Συνολικά, οι αποπληρωμές κινήθηκαν κοντά στα 2,5 δισ. ευρώ, χωρίς να προκύπτει αρνητική επίπτωση από FX στα ναυτιλιακά κυρίως (δολαριακά) δάνεια, εξέλιξη που βοήθησε περαιτέρω τα νούμερα. Το μέσο spread στις εταιρικές χορηγήσεις από πλευράς Πειραιώς παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 2,13% (από 2,12%) με yield στο 3,9% καθώς το μέσο Euribor τριμήνου κινήθηκε στο 2,1% από 2%.

Προς τα 3 δισ. ή και υψηλότερα η καθαρή πιστωτική επέκταση

Όπως ανέφερε στους αναλυτές ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς, κ. Χρήστος Μεγάλου, αναφορικά με τις προοπτικές της πιστωτικής επέκτασης εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας, με βάση το pipeline και την ορατότητα για τα επόμενα τρίμηνα, η ανάπτυξη δεν αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά. Αντίθετα, η διοίκηση εκτιμά ότι ο όμιλος θα κινηθεί προς τα 3 δισ. ευρώ ή και υψηλότερα σε επίπεδο καθαρής πιστωτικής επέκτασης.

Ακόμη και σε κλάδους όπου ενδέχεται να προκύψουν επιμέρους πιέσεις, η εκτίμηση της διοίκησης είναι ότι μπορούν να καλυφθούν από άλλες δραστηριότητες. Ειδική αναφορά έγινε στον κλάδο φιλοξενίας και τουρισμού, ως μια ζώνη που «θα μπορούσε ενδεχομένως να επηρεαστεί». Ωστόσο, μέχρι στιγμής «δεν βλέπουμε σημαντικές καθυστερήσεις σε κρατήσεις ή ακυρώσεις», τόνισε ο κ. Μεγάλου.

Μάλιστα, όπως επισημάνθηκε, υπάρχει και σενάριο στο οποίο η ελληνική αγορά μπορεί να λειτουργήσει ως ωφελημένη της συγκυρίας, λόγω πιθανών αρνητικών εξελίξεων για ανταγωνιστικούς προορισμούς όπως η Τουρκία και η Αίγυπτος. Σε κάθε περίπτωση, με βάση την εικόνα σε επίπεδο πελατών, η διοίκηση διατηρεί σταθερό το guidance για το σύνολο του έτους, με την επιφύλαξη της εξέλιξης της κατάστασης. Στο μέτωπο του shipping , που συχνά αναφέρεται ως πιθανός κλάδος που μπορεί να επηρεαστεί, η εικόνα που μεταφέρεται από το πελατολόγιο της τράπεζας είναι διαφορετική. Όπως ανέφερε ο CEO, «δεν βλέπουμε καμία αδυναμία», ενώ «σε ορισμένες περιπτώσεις η ναυτιλία μπορεί να είναι περισσότερο ωφελημένη σε μια κρίση παρά να επηρεάζεται αρνητικά».

Ενδεικτικά, από περίπου 700 πλοία πελατών που χρηματοδοτεί η τράπεζα παγκοσμίως, «σχεδόν 10 βρίσκονται στην επηρεαζόμενη περιοχή», με τα υπόλοιπα να κινούνται κανονικά και να παράγουν έσοδα. Συνεπώς, σε επίπεδο χαρτοφυλακίου και συνολικής επίδρασης, η διοίκηση υπογράμμισε ότι «παραμένουμε σταθεροί στο guidance», αναμένοντας την εξέλιξη της κρίσης.

Στο σκέλος των λοιπών εσόδων, διευκρινίστηκε ότι η αρνητική επίδοση στο πρώτο τρίμηνο (περίπου 14 εκατ.) αποτελεί «business as usual». Όπως σημείωσε ο CFO της Πειραιώς, κ. Θεόδωρος Γναρδέλλης, πρόκειται για γραμμή που επιβαρύνεται από πολλαπλούς παράγοντες, όπως servicing fees και χρεώσεις DTC και εμφανίζει ήπια αρνητική επίδραση στα πρώτο και τρίτο τρίμηνο, η οποία αντισταθμίζεται από αναπροσαρμογές επενδυτικών ακινήτων στο δεύτερο και τέταρτο τρίμηνο.

Το τρίπτυχο δυναμικής σε προμήθειες

Από την άλλη, σημαντική ώθηση έλαβε η τράπεζα στο πεδίο των προμηθειών από την ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής. Τα έσοδα από προμήθειες της Πειραιώς ενισχύθηκαν στα 210 εκατ. ευρώ (εντός consensus), από 206 εκατ. στο τέταρτο τρίμηνο, με το τρίπτυχο asset management - bancassurance - ασφάλειες να καλύπτει κάτι παραπάνω από το 1/3 του συνόλου.

Ειδικότερα, οι προμήθειες από τη διαχείριση κεφαλαίων ανήλθαν σε 34 εκατ. ευρώ, υποστηριζόμενες από τις συνεχιζόμενες εισροές κεφαλαίων σε διάφορες κατηγορίες επενδυτικών προϊόντων και τον αυξημένο όγκο συναλλαγών στο Χρηματιστήριο (brokerage). Η συνεισφορά της Εθνικής Ασφαλιστικής στα μη επιτοκιακά έσοδα διαμορφώθηκε σε 20 εκατ. ευρώ, κινούμενη εντός τροχιάς επίτευξης του ετήσιου στόχου.

Ώθηση 34 εκατ. ευρώ έλαβε η τράπεζα και από τον όγκο εκταμιεύσεων μεγάλων επιχειρηματικών δανείων και τη σταθεροποίηση του spread. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο υποχώρησε ελαφρώς σε τριμηνιαία βάση στο 2,16% από 2,2%, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να αυξάνονται στα 481 εκατ. ευρώ, στη βάση της ενσωμάτωσης θέσεων σε ομόλογα ύψους 2,1 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο, με ευνοϊκότερη τιμολόγηση. Αμετάβλητη η πίεση από το καταθετικό «μείγμα» στα 48 εκατ. ευρώ.

«Κλείνει το μάτι» για υψηλότερα επιτοκιακά έσοδα

Για την πορεία των καθαρών εσόδων από τόκους, ο κ. Γναρδέλλης «έκλεισε το μάτι» σε πιθανή υπέρβαση της καθοδήγησης για φέτος. Όπως σημείωσε η εμπροσθοβαρής αύξηση της πιστωτικής επέκτασης, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πρόκειται για τρίμηνο με σχετικά σταθερό Euribor έχει θετική επίπτωση στα καθαρά έσοδα από τόκους. Η τιμολόγηση με επιτόκιο κοντά στο 2%, όταν τα τρέχοντα επίπεδα διαμορφώνονται γύρω στο 2,15%, ενισχύει τα επιτοκιακά έσοδα, με την υποχώρηση των περιθωρίων να παραμένει ελεγχόμενη, τη στιγμή που η συμβολή των ομολόγων είναι εμπροσθοβαρής. «Συνολικά, τα καθαρά έσοδα από τόκους κινούνται θετικά έναντι της καθοδήγησης», σημείωσε.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ευαισθησία παραμένει υψηλή καθώς όπως επισήμανε «ακόμη και η διαφορά των δύο ημερών λιγότερης αναγνώρισης τόκων (accrual days) στο πρώτο τρίμηνο σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025 αντιστοιχεί σε επίπτωση περίπου 10 εκατ. στα καθαρά έσοδα από τόκους».

Πρόκληση σε trading και cost or risk

Η πρόκληση, σύμφωνα με τη διοίκηση, εντοπίζεται στις άλλες γραμμές αποτελεσμάτων, και ειδικότερα στο trading, καθώς και στο κόστος κινδύνου. Στόχος παραμένει η επίτευξη, τουλάχιστον, των κατευθύνσεων που είχαν παρουσιαστεί στο Capital Markets Day της 5ης Μαρτίου. Ευρύτερα, ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 12,6%, μειωμένος κατά περίπου 10 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση, με την οργανική παραγωγή κεφαλαίου να απορροφά τις πιέσεις από την πρόβλεψη για διανομή μερίσματος (payout 57%), την επιταχυνόμενη απόσβεση DTC (περίπου 50 μονάδες βάσης) και την πιστωτική επέκταση (περίπου 40 μονάδες βάσης).