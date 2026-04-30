Λαγκάρντ (ΕΚΤ): Συζητήθηκε αύξηση επιτοκίων - Υψηλή αβεβαιότητα για το outlook

Όλα θα εξαρτηθούν από την ένταση και τη διάρκεια της διαταραχής, με το outlook να παραμένει αβέβαιο και την αύξηση του κόστους δανεισμού να μπαίνει στο τραπέζι.

Το σοκ που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν αναγνώρισε η Κριστίν Λαγκάρντ, στην καθιερωμένη Συνέντευξη Τύπου μετά την απόφαση της ΕΚΤ να διατηρήσει στον «πάγο» τα επιτόκιά της για έβδομη διαδοχική φορά, κάνοντας λόγο για απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας, που επιδεινώνουν τον πληθωρισμό, όμως όλα θα εξαρτηθούν από την ένταση και τη διάρκεια της διαταραχής, με το outlook να κατακλύζεται από αβεβαιότητα και την αύξηση του κόστους δανεισμού να μπαίνει στο τραπέζι.

Ειδικότερα, σχετικά με την πιθανότητα μίας αύξησης των επιτοκίων τον Ιούνιο, η πρόεδρος της ΕΚΤ δεν απάντησε άμεσα, ωστόσο, υποστήριξε πως τα μέλη του ΔΣ (που αποφάσισαν ομόφωνα τη σημερινή «παύση») εκτιμούν ότι οι έξι εβδομάδες που μεσολαβούν μέχρι την επόμενη συνεδρίαση (11/6) θα είναι η «κατάλληλη στιγμή» για να αξιολογήσει και να κατανοήσει την έκβαση, ή όχι, της σύγκρουσης με το Ιράν.

«Η οικονομία της Ευρωζώνης έδειχνε κάποια δυναμική όταν ξεκίνησε η τρέχουσα αναταραχή», επεσήμανε η επικεφαλής της ΕΚΤ, τονίζοντας πως ο πόλεμος επηρεάζει αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα, ενώ οι έρευνες δείχνουν επιβράδυνση της ανάπτυξης, καθώς οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις έχουν γίνει λιγότερο αισιόδοξοι για το μέλλον. «Όσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος και οι τιμές της ενέργειας παραμένουν στα ύψη τόσο εντονότερος θα είναι ο πιθανός αντίκτυπος σε πληθωρισμό και οικονομία» υπογράμμισε.

Για την τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας, ξεκαθάρισε πως: «δεν θα ξέρω αν είναι πιο κοντά στο βασικό ή σε δυσμενές σενάριο» και αποκάλυψε ότι η σημερινή απόφαση της ΕΚΤ ελήφθη ομόφωνα. «Αλλά συζητήσαμε διάφορες επιλογές, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής αύξησης των επιτοκίων» τόνισε. «Σίγουρα απομακρυνόμαστε από το βασικό σενάριο, αλλά δεν θέλω να πω πού πάμε, δηλαδή αν η ΕΚΤ βρίσκεται πλέον πιο κοντά στο δυσμενές σενάριο» εξήγησε.

Η ανεργία παραμένει κοντά σε ιστορικό χαμηλό στο 6,2% τον Μάρτιο, ενώ τα νοικοκυριά εξακολουθούν να επωφελούνται από την σταθερή οικονομική θέση της Ευρωζώνης και οι επενδύσεις θα πρέπει να συνεχίσουν να υποστηρίζονται από τις κυβερνητικές δαπάνες, με έμφαση στις υποδομές, στην τεχνολογία και την αμυντική ικανότητα σύμφωνα με την «Σιδηρά Κυρία» της ΕΚΤ.

Παράλληλα, επανέλαβε το κάλεσμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ τα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης από τις κυβερνήσεις των κρατών - μελών της ΕΕ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης να είναι «προσωρινά και στοχευμένα» ενώ ζητά από τις ηγεσίες των «27» να προβούν σε μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη, όπως η ολοκλήρωση της ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων.

Aναλύοντας την «ακτινογραφία» του πληθωρισμού, η Γαλλίδα αξιωματούχος υπογράμμισε πως η πρόσφατη επιτάχυνση των πιέσεων οφείλεται στην άνοδο των τιμών ενέργειας. Ωστόσο, σημείωσε ότι ο δομικός πληθωρισμός ή «πυρήνας», εξαιρουμένων των τιμών ενέργειας και τροφίμων, παρουσίασε καλύτερη εικόνα ενώ οι κίνδυνοι για τις προοπτικές ανάπτυξης είναι καθοδικοί, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή παραμένει ένας ρίσκο για την οικονομία της Ευρωζώνης, επιδεινώνοντας το ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον.

Ερωτηθείσα για τον στασιμοπληθωρισμό, αποσαφήνισε ότι δεν είναι ο σωστός τρόπος για να περιγράψει κανείς την τρέχουσα κατάσταση, καθώς είναι πολύ διαφορετική από αυτήν της δεκαετίας του 1970, ενώ σχετικά με τα σενάρια για το πού βρίσκεται η οικονομία, κατέστησε σαφές πως η ΕΚΤ «παρακολουθεί συνεχώς» όλα τα δεδομένα από όλες τις οπτικές γωνίες ενώ τον Ιούνιο θα παρουσιάσει νέες προβλέψεις αλλά και επικαιροποιημμένα σενάρια.

Όσον αφορά τη ρευστότητα, απάντησε ότι δεν υπάρχει έλλειψη ή ένταση στις αγορές, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι η προβλεπόμενη αναθεώρηση του λειτουργικού της πλαισίου μπορεί να ξεκινήσει σύντομα. Ο αντιπρόεδρος Λουίς Ντε Γκίντος με τη σειρά του ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν αμφιβολίες για τις κεφαλαιακές θέσεις των ευρωπαϊκών τραπεζών και η ΕΚΤ δεν βλέπει κανένα όριο στον δανεισμό, όμως θα αναλύσει τις διασυνδέσεις με τα ιδιωτικά κεφάλαια, τα οποία περιγράφει ως «τελείως άλλο πράγμα».

