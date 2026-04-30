Ουκρανία: Δεν θα ξεφορτώσει στο Ισραήλ το πλοίο που μεταφέρει κλεμμένα από τη Ρωσία σιτηρά

Το Κίεβο ζήτησε από το Ισραήλ να κατασχέσει τα σιτηρά που σύμφωνα με την Ουκρανία, έχουν κλαπεί από περιοχές που τελούν υπό ρωσική κατοχή.

Ένα πλοίο που μεταφέρει σιτηρά, τα οποία, σύμφωνα με την Ουκρανία, έχουν κλαπεί από περιοχές που τελούν υπό ρωσική κατοχή, δεν θα ξεφορτώσει το φορτίο του στο Ισραήλ, δήλωσαν σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών και ο γενικός εισαγγελέας της Ουκρανίας, αφού το Κίεβο ζήτησε από το Ισραήλ να κατασχέσει το φορτίο.

Ο γενικός εισαγγελέας της Ουκρανίας, ο Ρουσλάν Κραβτσένκο, δήλωσε στην εφαρμογή Telegram ότι το πλοίο, το Panormitis, έφυγε από τα χωρικά ύδατα του Ισραήλ και αναχώρησε για χωρικά ύδατα ουδέτερης χώρας έπειτα από «σειρά διαδικαστικών μέτρων που ελήφθησαν από την Ουκρανία».

«Στη βάση του υλικού που δόθηκε από την ουκρανική πλευρά στο πλαίσιο της διεθνούς νομικής συνεργασίας, οι αρμόδιες ισραηλινές αρχές έχουν ξεκινήσει να διεκπεραιώνουν το αίτημα», είπε.

Η εταιρία που διαχειρίζεται το υπό παναμαϊκή σημαία πλοίο δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλια.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα το χαρακτήρισε στο X «ευπρόσδεκτη εξέλιξη» λέγοντας πως η Ουκρανία θα συνεχίσει να παρακολουθεί το πλοίο και προειδοποίησε κατά οιωνδήποτε επιχειρήσεων με αυτό.

«Αυτό είναι επίσης ένας σαφές μήνυμα προς όλα τα άλλα πλοία, πλοιάρχους, διαχειριστικές εταιρείες, ασφαλιστές και κυβερνήσεις: μην αγοράζετε κλεμμένα ουκρανικά σιτηρά. Μην γίνετε μέρος αυτού του εγκλήματος», είπε ο Σιμπίχα.

Η Jerusalem Post και άλλα ΜΜΕ επικαλέστηκαν νωρίτερα ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγωγών Σιτηρών του Ισραήλ σύμφωνα με την οποία η εταιρία που εισάγει τα σιτηρά αναγκάστηκε να απορρίψει το πλοίο.

Η Zenziper, η εταιρία που κατονομάζεται στα ρεπορτάζ ως εκείνη που έκανε την εισαγωγή των σιτηρών, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σχόλια.

Το Κίεβο θεωρεί πως τα σιτηρά που παράγονται στις τέσσερις περιφέρειες που διεκδικεί ως δικές της η Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022, καθώς και στην Κριμαία, που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014, έχουν κλαπεί και έχει διαμαρτυρηθεί για τις εξαγωγές τους από ρωσικές εταιρίες σε άλλες χώρες.

Η Μόσχα δεν έχει σχολιάσει το νομικό καθεστώς των σιτηρών που παράγονται σε περιοχές που η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζει ως ουκρανικές.

Η Ουκρανία και το Ισραήλ αντάλλαξαν αυτήν την εβδομάδα διπλωματικά καρφιά καθώς το Κίεβο καταδίκασε αυτό που είπε πως είναι αγορές σιτηρών που παρήχθησαν σε ουκρανικό έδαφος το οποίο τελεί προσωρινά υπό ρωσική κατοχή.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ Όρεν Μάρμονσταϊν έγραψε χθες, Τετάρτη, στην πλατφόρμα X ότι το Κίεβο δεν είχδε δώσει ακόμη στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα σιτηρά είναι κλεμμένα. Ο Μάρμονσταϊν δεν απάντησε προς το παρόν σε αίτημα που του υποβλήθηκε σήμερα για σχόλια σχετικά με το καθεστώς του φορτίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ