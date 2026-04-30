Κάλας για επικοινωνίες Τραμπ - Πούτιν: «Πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα που αφήνουν»

Κάλας για επικοινωνίες Τραμπ - Πούτιν: «Πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα που αφήνουν»
Κάγια Κάλας / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι συζήτησε με τον Πούτιν ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός στον τετραετή πόλεμο της Μόσχας κατά της Ουκρανίας.

Ο τηλεφωνικές επικοινωνίες ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν αφήνουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα, δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι συζήτησε με τον Πούτιν ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός στον τετραετή πόλεμο της Μόσχας κατά της Ουκρανίας.

«Φυσικά όταν βλέπουμε αυτά τα τηλεφωνήματα ανάμεσα στον πρόεδρο Τραμπ και τον πρόεδρο Πούτιν, τότε πάντα, ξέρετε, πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, δεδομένου ότι η Ρωσία εξυμνεί ανοικτά την ηρωική μάχη που δίνει το Ιράν κατά της Αμερικής», δήλωσε σε δημοσιογράφους στην Εσθονία η Κάγια Κάλας.

Φόρτωση BOLM...
