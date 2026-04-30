ΥΠΕΘΟΟ: Παράταση της υποβολής αιτήσεων για παραχώρηση αιγιαλού

Την παράταση έως και τις 31/05/2026 της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού ή παραλίας σε όμορη επιχείρηση ή ναυταθλητικό σωματείο, η οποία λήγει στις 30/04/2026 ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ψηφιακή πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.