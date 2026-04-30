ΕΥΔΑΠ: Επιτάχυνση επενδυτικού προγράμματος και νέες υποδομές – Πώς «γράφουν» τα οικονομικά με επιπλέον 78 εκατ. έσοδα

Όπως ανέφερε ο κ. Χάρης Σαχίνης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, το 2025 αποτελεί ουσιαστικά μεταβατική περίοδο, καθώς το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο τίθεται σε εφαρμογή, ενώ τα νέα τιμολόγια εφαρμόστηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Με το επενδυτικό πρόγραμμα να μπαίνει σε φάση επιτάχυνσης και κρίσιμα έργα υποδομών να προχωρούν, η ΕΥΔΑΠ περνά σε νέα περίοδο ανάπτυξης, με ορίζοντα δεκαετίας και ισχυρό αποτύπωμα σε ύδρευση, αποχέτευση και διαχείριση νερού. Η διοίκηση, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων για το 2025, έδωσε έμφαση στην αύξηση των επενδύσεων, στα μεγάλα έργα που «τρέχουν» και στη σταδιακή ενίσχυση των εσόδων, με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο να διαμορφώνει μια πιο σταθερή εικόνα έως το 2029.

Επιταχύνεται το επενδυτικό πρόγραμμα των 2,5 δισ. ευρώ



Το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας επιταχύνεται σημαντικά, σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε μια νέα φάση ανάπτυξης. Από επίπεδα περίπου 15 εκατ. ευρώ ετησίως έως το 2019-2020, οι επενδύσεις ανήλθαν σε 77,5 εκατ. ευρώ το 2025, σημειώνοντας αύξηση 27,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.



Ο σχεδιασμός προβλέπει επενδύσεις ύψους 2,5 δισ. ευρώ στη δεκαετία, με έμφαση σε έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και υποδομών, κυρίως στην Ανατολική Αττική, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένο πρόγραμμα ανάπτυξης με την κατασκευή 1.500 χιλιομέτρων νέων δικτύων αποχέτευσης, εκ των οποίων έχουν ήδη ολοκληρωθεί περίπου 400 χιλιόμετρα. Περίπου το 56% των επενδύσεων χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ, ενώ συνολικά προβλέπεται συνδυασμός ευρωπαϊκών πόρων, δανεισμού και ιδίων κεφαλαίων.



Η ΕΥΔΑΠ εξυπηρετεί σχεδόν το 50% του ελληνικού πληθυσμού, διαθέτοντας εκτεταμένο δίκτυο περίπου 14.000 χιλιομέτρων αγωγών ύδρευσης και 8.500 χιλιομέτρων αγωγών αποχέτευσης. Παράλληλα, λειτουργεί και συντηρεί το εξωτερικό υδροδοτικό σύστημα – τους ταμιευτήρες Μαραθώνα, Υλίκης, Ευήνου και Μόρνου, καθώς και τα υδραγωγεία – τα οποία ανήκουν στο ελληνικό Δημόσιο.



Σε επίπεδο εγκαταστάσεων, διαχειρίζεται τέσσερις μονάδες επεξεργασίας νερού και πέντε κέντρα επεξεργασίας λυμάτων, εκ των οποίων δύο είναι νέα, σε Μέγαρα και Κορωπί, ενώ προγραμματίζονται και επιπλέον εγκαταστάσεις στην Ανατολική Αττική.



Η ποιότητα των υπηρεσιών σε όλο τον κύκλο του νερού αποτελεί βασική προτεραιότητα, με υψηλά πρότυπα εναρμονισμένα με την περιβαλλοντική νομοθεσία και αναγνωρισμένα από διεθνείς φορείς. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία επενδύει περίπου 15 εκατ. ευρώ για την παρακολούθηση της ποιότητας των λυμάτων, ώστε να αποτρέπεται η είσοδος παράνομων αποβλήτων στο δίκτυο, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.



Πώς προχωρούν τα κρίσιμα έργα – Μέχρι αρχές Ιουνίου ο διαγωνισμός για την Ψυτάλλεια

Τα κρίσιμα έργα υποδομών προχωρούν με τον κ. Σαχίνη να δίνει το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεις που επηρεάζουν άμεσα την επάρκεια και τη διαχείριση του νερού.

Σε ό,τι αφορά την Ψυτάλλεια 3, όπως σημείωσε, η προκήρυξη του διαγωνισμού για τη μελέτη αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα και συγκεκριμένα εντός ενός έως ενάμιση μήνα, με τη διαδικασία να βρίσκεται ήδη στην τελική ευθεία και να απομένουν επιμέρους τεχνικές λεπτομέρειες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα έργα που συνδέονται με την ανάπτυξη του Ελληνικού και ευρύτερα του παραλιακού μετώπου της νότιας Αθήνας, όπου – όπως εξήγησε – υλοποιούνται δύο μεγάλα και διακριτά έργα.

Το πρώτο αφορά την ενίσχυση της υδροδότησης της νότιας Αθήνας, με στόχο την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών λόγω της έντονης ανάπτυξης της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού. Το έργο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και προβλέπει τη μεταφορά μεγαλύτερων ποσοτήτων νερού από το σύστημα του Γαλατσίου - μέσω της μονάδας επεξεργασίας στον Περισσό - προς το Ελληνικό και τα νότια προάστια.

Πρόκειται για ένα σύνθετο έργο, με εκτιμώμενο κόστος περίπου 20 εκατ. ευρώ και ονομαστικό χρόνο υλοποίησης τα τέσσερα χρόνια, το οποίο θα αναπτυχθεί μέσα στον αστικό ιστό της Αθήνας, διασχίζοντας περιοχές όπως η Δροσοπούλου, τα Εξάρχεια και η Βουλιαγμένη, έως την παραλιακή ζώνη. Όπως ανέφερε, εξετάστηκαν και εναλλακτικές λύσεις - όπως η κατασκευή σήραγγας κάτω από την πόλη - ωστόσο το κόστος σε αυτή την περίπτωση θα εκτοξευόταν σε επίπεδα έως και 1 δισ. ευρώ, καθιστώντας την επιλογή μη βιώσιμη. Η λύση που επελέγη θεωρείται η βέλτιστη, παρότι απαιτεί χρόνο και συνεπάγεται όχληση, καθώς συνδέεται με τη συνολική αναβάθμιση των δικτύων.

Το δεύτερο σκέλος των παρεμβάσεων στο Ελληνικό αφορά το σύστημα αποχέτευσης και την επαναχρησιμοποίηση νερού. Όπως σημείωσε, έχουν ήδη κατασκευαστεί από τον επενδυτή οι βασικές υποδομές ύδρευσης, αποχέτευσης και ανακυκλωμένου νερού, οι οποίες θα παραδοθούν στην ΕΥΔΑΠ. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή κέντρου επεξεργασίας λυμάτων εντός του Ελληνικού, το οποίο θα εξυπηρετεί όχι μόνο την περιοχή, αλλά και ευρύτερες ανάγκες, αντλώντας λύματα από τον παραλιακό αγωγό που εκτείνεται από τη Βάρκιζα έως την Ψυτάλλεια.

Το επεξεργασμένο νερό θα αξιοποιείται για άρδευση του Ελληνικού, του γκολφ και άλλων χώρων πρασίνου στην περιοχή, με τον χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης του συνολικού συστήματος να τοποθετείται περίπου στα επόμενα δύο χρόνια. Όπως υπογράμμισε, η προσέγγιση αυτή εντάσσεται σε μια ολιστική διαχείριση του κύκλου του νερού, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων.

Αναφερόμενος στο έργο του Εύρυτου, ο κ. Σαχίνης διευκρίνισε ότι πρόκειται για έργο του Δημοσίου και της ΕΥΔΑΠ Παγίων, με την εταιρεία να έχει υποστηρικτικό ρόλο, ενώ οι αποφάσεις για την υλοποίησή του ανήκουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως αρμόδιο για το εξωτερικό υδρολογικό σύστημα. Όπως ανέφερε, η μελέτη δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.

Παρά τη βελτίωση που έχει καταγραφεί στα αποθέματα, τόσο λόγω των βροχοπτώσεων όσο και μέσω ενεργειών που ενίσχυσαν τα διαθέσιμα κατά περίπου 70 εκατ. κυβικά μέτρα το τελευταίο ενάμιση έτος, τόνισε ότι ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας παραμένει αμετάβλητος.

Για τον Εύρυτο, το κόστος εκτιμάται πλέον στα 750 εκατ. ευρώ, με τον ίδιο να επισημαίνει ότι πρόκειται για έργο που μπορεί να θωρακίσει την Αττική για τα επόμενα 30 χρόνια. Όπως εξήγησε, αποτελεί ιδιαίτερα ανταγωνιστική λύση, καθώς λειτουργεί με φυσική ροή (βαρύτητα) και δεν συνεπάγεται ενεργειακό κόστος, γεγονός που το καθιστά, βάσει των αναλύσεων της εταιρείας, την οικονομικότερη επιλογή για τη μεταφορά νερού προς την Αθήνα.

Διαρροές και υδρόμετρα: Ο στόχος μείωσης και το μεγάλο στοίχημα των επενδύσεων

Ειδική αναφορά έκανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ στο ζήτημα των διαρροών και του μη τιμολογημένου νερού (NRW), ξεκαθαρίζοντας ότι οι δύο έννοιες δεν ταυτίζονται πλήρως. Όπως εξήγησε, το NRW περιλαμβάνει και ποσότητες νερού για τις οποίες δεν υπάρχουν έσοδα, χωρίς να πρόκειται απαραίτητα για διαρροές, όπως για παράδειγμα το νερό που χρησιμοποιείται από την πυροσβεστική σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Σε επίπεδο πραγματικών διαρροών, το ποσοστό εκτιμάται περίπου στο 15%, με στόχο να περιοριστεί στο 10%, επίπεδο που, όπως σημείωσε, θεωρείται σχεδόν βέλτιστο. Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι υπάρχει ένα οικονομικό όριο στη μείωση των διαρροών, καθώς η πλήρης εξάλειψή τους θα απαιτούσε επενδύσεις δυσανάλογου κόστους. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, για να μειωθούν σημαντικά οι απώλειες απαιτούνται επενδύσεις της τάξης των 300 εκατ. ευρώ, ενώ η πλήρης αντικατάσταση του παλαιού δικτύου θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 2,5 δισ. ευρώ, καθιστώντας ένα τέτοιο σενάριο μη βιώσιμο.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έχει αναπτύξει στοχευμένη στρατηγική επενδύσεων ύψους περίπου 250 εκατ. ευρώ, βασισμένη σε ανάλυση δεδομένων και τεχνολογικά εργαλεία. Συγκεκριμένα, αξιοποιούνται ηλεκτρονικοί χάρτες και ιστορικά στοιχεία για τον εντοπισμό σημείων με συχνές βλάβες, ενώ έχει αναπτυχθεί μοντέλο που λαμβάνει υπόψη παραμέτρους όπως το υλικό, το μέγεθος και η ηλικία των αγωγών, με στόχο την πρόβλεψη μελλοντικών αστοχιών. Παράλληλα, υπάρχει συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρεία που αξιοποιεί μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης για την ενίσχυση της προβλεψιμότητας.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, έχουν ήδη ιεραρχηθεί οι παρεμβάσεις, με εργασίες να βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορες περιοχές, ενώ προγραμματίζεται και η επιτάχυνση νέων εργολαβιών. Πρόκειται για έργα σύνθετα, που εκτελούνται εντός αστικού ιστού και απαιτούν χρόνο, με τον ορίζοντα υλοποίησης να εκτείνεται στα 3 έως 4 χρόνια. Ωστόσο, όπως σημείωσε, τα πρώτα αισθητά αποτελέσματα αναμένονται ήδη από το 202.

Στόχος, όπως υπογράμμισε, είναι η εξεύρεση της βέλτιστης ισορροπίας, ώστε να μειωθούν οι διαρροές χωρίς να επιβαρυνθεί υπέρμετρα ο καταναλωτής.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το μεγάλο έργο αντικατάστασης των 2,5 εκατομμυρίων υδρομέτρων, το οποίο αποτελεί κρίσιμη παρέμβαση για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης του νερού. Όπως εξήγησε ο κ. Σαχίνης, το μοντέλο χρηματοδότησης του έργου είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς σε περίπτωση που καλυφθεί από ίδια κεφάλαια της εταιρείας, το κόστος ενσωματώνεται στη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση (ΡΠΒ), η οποία αποδίδει 6,24% και σταδιακά αποτυπώνεται στα τιμολόγια.

Ωστόσο, η επίδραση αυτή εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένη, καθώς η ενσωμάτωση θα γίνει σε βάθος δεκαετίας. Παράλληλα, εξετάζεται η δυνατότητα εξασφάλισης επιχορηγήσεων, σε συνεργασία με το Δημόσιο, δεδομένου ότι τα ψηφιακά υδρόμετρα χαρακτηρίζονται ως «πράσινο» έργο, καθώς συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης και στη βελτίωση της διαχείρισης.

Όπως ανέφερε, τα ψηφιακά υδρόμετρα επιτρέπουν την άμεση ενημέρωση των καταναλωτών σε περίπτωση διαρροών εντός των κατοικιών, ενισχύοντας την εξοικονόμηση νερού και τη διαφάνεια στη χρήση. Η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία εκπόνησης ανάλυσης κόστους-οφέλους, προκειμένου να διεκδικήσει επιχορηγήσεις, με τον χρονικό ορίζοντα λήψης αποφάσεων να τοποθετείται στους επόμενους έξι μήνες.

Το μέρος της επένδυσης που ενδεχομένως καλυφθεί από επιχορηγήσεις δεν θα επιβαρύνει τα τιμολόγια, γεγονός που - όπως σημείωσε - αποτελεί βασική προτεραιότητα στον σχεδιασμό του έργου.

Νομοθετική παρέμβαση: Λύσεις για το NRW και ενίσχυση της λειτουργικής ευελιξίας

Ο κ. Σαχίνης αναφέρθηκε και στο σχετικό σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο –όπως σημείωσε έχει ολοκληρώσει πρόσφατα τη διαδικασία διαβούλευσης και αναμένεται άμεσα να κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση.

Όπως εξήγησε, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει κρίσιμες αποσαφηνίσεις φορολογικών ζητημάτων, με βασικό σημείο το καθεστώς του μη τιμολογημένου νερού (NRW), δηλαδή των απωλειών από διαρροές. Υπήρχε, όπως ανέφερε, η ερμηνεία ότι αυτές οι ποσότητες θα μπορούσαν να υπαχθούν σε ΦΠΑ, κάτι που δημιουργούσε δυνητικό φορολογικό ρίσκο για την εταιρεία. Με τη νέα ρύθμιση αποσαφηνίζεται ότι οι απώλειες αυτές δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ, ευθυγραμμίζοντας την ελληνική πρακτική με τα διεθνή πρότυπα και αίροντας τον κίνδυνο μελλοντικών απαιτήσεων από τις φορολογικές αρχές.

Παράλληλα, το σχέδιο νόμου εισάγει μεγαλύτερη ευελιξία στις προσλήψεις προσωπικού, μέσω πιο ευέλικτων διαδικασιών ΑΣΕΠ. Όπως επισήμανε, αυτό είναι κρίσιμο για μια εταιρεία που επεκτείνεται και ταυτόχρονα καλείται να διαχειριστεί σύνθετες προκλήσεις, όπως η λειψυδρία και η ψηφιακή μετάβαση. Η δυνατότητα ταχύτερης στελέχωσης με εξειδικευμένο προσωπικό θεωρείται απαραίτητη, τόσο για την υλοποίηση των επενδύσεων όσο και για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και τη μείωση του κόστους.

Συνολικά, όπως υπογράμμισε, οι παρεμβάσεις αυτές ενισχύουν τη λειτουργική ευελιξία της εταιρείας και δημιουργούν πιο σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον για την ανάπτυξή της, προς όφελος τόσο των μετόχων όσο και των πολιτών.

Μεταβατική χρονιά, αλλά επιπλέον 78 εκατ. έσοδα



Η ΕΥΔΑΠ παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025, με τη διοίκηση να τονίζει ότι πρόκειται για μεταβατική περίοδο λόγω εφαρμογής του νέου ρυθμιστικού πλαισίου και των νέων τιμολογίων από 1/1/2026.



Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 364,7 εκατ. ευρώ από 373,7 εκατ. ευρώ το 2024 (-2,4%), κυρίως λόγω μείωσης της κατανάλωσης κατά 1,4%. Την ίδια στιγμή, αυξήθηκαν οι λειτουργικές δαπάνες (προβλέψεις και αμοιβές τρίτων), ενώ θετικά λειτούργησε η μείωση κόστους ενέργειας και προσωπικού.



Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν και από έκτακτα στοιχεία, με φορολογικό έλεγχο για την περίοδο 2019-2024 που οδήγησε σε επιβάρυνση περίπου 15 εκατ. ευρώ, καθώς και αυξημένες προβλέψεις για δικαστικές υποθέσεις.



Ωστόσο, περίπου 42 εκατ. ευρώ ρυθμιστικών εσόδων του 2025 δεν αποτυπώνονται ακόμη, καθώς θα εισπραχθούν την περίοδο 2026-2029. Με προσαρμογές (αναγνώριση εσόδων και αφαίρεση έκτακτων), τα μεγέθη διαμορφώνονται σε κύκλο εργασιών 407 εκατ. ευρώ, EBITDA περίπου 79 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 36 εκατ. ευρώ.



Το νέο πλαίσιο διασφαλίζει ορατότητα έως το 2029, με μέση ετήσια αύξηση εσόδων περίπου 78 εκατ. ευρώ, ενώ παραμένουν εκκρεμείς αξιώσεις 323 εκατ. ευρώ.



Η αύξηση των εσόδων, όπως διευκρινίστηκε, προκύπτει από την αναπροσαρμογή των τιμολογίων και αντιστοιχεί σε περίπου 70 εκατ. ευρώ ετησίως για την επόμενη τετραετία σε σχέση με το 2024.