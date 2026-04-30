Για πρώτη φορά, όλες οι νικήτριες του Green Nobel είναι γυναίκες

Από τον αγώνα ενάντια στις πετρελαϊκές μέχρι την προστασία της βιοποικιλότητας, έξι γυναίκες από κάθε γωνιά του πλανήτη γράφουν ιστορία στα Goldman Environmental Prizes.

Για πρώτη φορά στα 37 χρόνια ιστορίας του Goldman Environmental Prize - γνωστού και ως «Green Nobel» - όλες οι διακρίσεις απονεμήθηκαν σε γυναίκες. Πρόκειται για μια συμβολική αλλά και ουσιαστική στιγμή, που αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο των γυναικών στην πρώτη γραμμή της μάχης για το περιβάλλον.

Ο θεσμός, που ιδρύθηκε το 1989 από τους φιλάνθρωπους Richard Goldman και Rhoda Goldman, τιμά κάθε χρόνο ακτιβιστές βάσης από έξι γεωγραφικές περιοχές του κόσμου. Οι φετινές νικήτριες - από τη Νιγηρία, τη Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Παπούα Νέα Γουινέα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κολομβία - έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με ισχυρά συμφέροντα, όπως κυβερνήσεις, πετρελαϊκούς κολοσσούς και εξορυκτικές εταιρείες, αλλά τα κατάφεραν.