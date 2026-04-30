Για πρώτη φορά, όλες οι νικήτριες του Green Nobel είναι γυναίκες

Για πρώτη φορά στα 37 χρόνια ιστορίας του Goldman Environmental Prize - γνωστού και ως «Green Nobel» - όλες οι διακρίσεις απονεμήθηκαν σε γυναίκες. Πρόκειται για μια συμβολική αλλά και ουσιαστική στιγμή, που αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο των γυναικών στην πρώτη γραμμή της μάχης για το περιβάλλον.
Ο θεσμός, που ιδρύθηκε το 1989 από τους φιλάνθρωπους Richard Goldman και Rhoda Goldman, τιμά κάθε χρόνο ακτιβιστές βάσης από έξι γεωγραφικές περιοχές του κόσμου. Οι φετινές νικήτριες - από τη Νιγηρία, τη Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Παπούα Νέα Γουινέα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κολομβία - έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με ισχυρά συμφέροντα, όπως κυβερνήσεις, πετρελαϊκούς κολοσσούς και εξορυκτικές εταιρείες, αλλά τα κατάφεραν.