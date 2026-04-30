Vouchers ως 21.000 ευρώ μέσω ΕΣΠΑ για δημιουργία επιχείρησης - Ποιοι μπορούν να μετέχουν

Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027» εξασφαλίστηκε για την Δράση «Ξεκινώ Επιχειρηματικά», συνολικής δημόσιας δαπάνης 70.000.000 ευρώ, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκου Παπαθανάση.

Στη Δράση μπορούν να συμμετάσχουν πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις), είτε συστήνοντας μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, στις οποίες συμμετέχουν ως εταίροι/ωφελούμενοι. Οι Δικαιούχοι οφείλουν να έχουν αποκτήσει το πρώτο τους πτυχίο από ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) μετά την 1η Ιανουαρίου 2016.

Η Δράση υλοποιείται με τη μέθοδο του απλοποιημένου κόστους, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση και πιστοποίηση αντίστοιχων τιμολογίων και αποδεικτικών εξόφλησης των δαπανών.

Συγκεκριμένα, ενισχύονται αιτήσεις επιχειρηματικών σχεδίων με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 13.000 ευρώ για ατομική επιχείρηση (κατ’ αποκοπή ποσό) για την 18μηνη λειτουργία νέας επιχείρησης και 21.000 ευρώ για εταιρικό /πολυμετοχικό σχήμα (κατ’ αποκοπή ποσό). Επίσης επιχορηγείται το μισθολογικό κόστος για τη δημιουργία νέας/ων θέσης/εων απασχόλησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας με 15.000 ευρώ (μοναδιαίο κόστος).

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού για κάθε ένα επιχειρηματικό σχέδιο.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι συγκριτική.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης η σημαντική παράμετρος είναι ότι ενσωματώνει, με ρητό και μετρήσιμο τρόπο, τη γεωγραφική και κοινωνική δικαιοσύνη στον μηχανισμό επιλογής των επιχειρηματικών σχεδίων ώστε φθίνουσες και οικονομικά υστερούσες Περιφερειακές Ενότητες να αποκτούν αυξημένη προτεραιότητα στη χρηματοδότηση. Επιπλέον, προβλέπεται κριτήριο πριμοδότησης σε περίπτωση ύπαρξης πιστοποιημένης αναπηρίας (ανεξαρτήτως ποσοστού).

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε σχετικά: « Με το "Ξεκινώ Επιχειρηματικά", τη νέα αυτή πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ, η Κυβέρνηση έρχεται να στηρίξει έμπρακτα την επιχειρηματικότητα και τους νέους, αυτή τη φορά όσες και όσους κατέχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εκτός από το γεγονός ότι η δημόσια χρηματοδότηση ανέρχεται στο 100% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, τονίζω επίσης, τα ειδικά κοινωνικά και γεωγραφικά κριτήρια έτσι ώστε εκτός από την επιχειρηματικότητα, να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή και η περιφερειακή ανάπτυξη. Επιταχύνουμε τις παρεμβάσεις με στόχο τη δημιουργία ακόμα περισσότερων θέσεων εργασίας, για αύξηση των εισοδημάτων, για μια ακόμα πιο ισχυρή, ανταγωνιστική και παραγωγική οικονομία, που με τη σειρά της, θα συνεχίσει να επιστρέφει το μέρισμα της ανάπτυξης στην κοινωνία».

Στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης περιγράφονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησής τους, η έγκρισή τους για χρηματοδότηση, οι επιλέξιμες δαπάνες, ο τρόπος υποβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης, η υποχρέωση των δικαιούχων σε σχέση με την αύξηση της παραγωγικότητας και οι λοιπές υποχρεώσεις και όροι της Δράσης.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ.

Η διάρκεια υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων αφορά 12 ή 18 μήνες, από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας (δηλαδή κατ’ ελάχιστον 2 εξάμηνα Επαληθευμένης Λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ).

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ορίζεται η 06.05.2026 και ώρα 15:00 με καταληκτική ημερομηνία την 30.06.2026 και ώρα 15:00. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης χρηματοδότησης.

Η Πρόσκληση της Δράσης δημοσιεύθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτάται στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», του ΕΣΠΑ και του ΕΦΕΠΑΕ. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+).