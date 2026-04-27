Ειδήσεις | Διεθνή

Ισραήλ: «Το 2026 θα μπορούσε ακόμη να είναι μια χρονιά μαχών σε όλα τα μέτωπα» λέει ο αρχηγός του στρατού

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ισραήλ: «Το 2026 θα μπορούσε ακόμη να είναι μια χρονιά μαχών σε όλα τα μέτωπα» λέει ο αρχηγός του στρατού
Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του Ισραήλ αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ δήλωσε σήμερα ότι το 2026 «θα μπορούσε ακόμη να είναι μια χρονιά μαχών» σε όλα τα μέτωπα.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του Ισραήλ αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ δήλωσε σήμερα ότι το 2026 «θα μπορούσε ακόμη να είναι μια χρονιά μαχών» σε όλα τα μέτωπα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο στρατός.

«Από τις 7 Οκτωβρίου (2023 σ.σ.) ο στρατός συμμετέχει σε μια εκστρατεία που συνεχίζεται σε αρκετά μέτωπα. Παραμένουμε έτοιμοι και σε συναγερμό απέναντι στο ενδεχόμενο επανάληψης σφοδρών μαχών σε όλα αυτά τα μέτωπα -- το 2026 θα μπορούσε ακόμη να είναι μια χρονιά μαχών σε καθένα από αυτά», δήλωσε ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, κατά τη διάρκεια συνάντησης με αξιωματικούς.

Επέμεινε επίσης στην ανάγκη αύξησης του αριθμού των στρατιωτών, ένα βασικό θέμα στην ισραηλινή κοινωνία, τονίζοντας ότι «η εθνική επιταγή είναι να αυξηθεί ο αριθμός νεοσυλλέκτων και πολεμιστών, και εμείς θα επιμείνουμε σε αυτό».

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι η διπλή απειλή των ρουκετών και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ επιβάλλει τη συνέχιση της στρατιωτικής δράσης στον Λίβανο.

«Παραμένουν δύο κύριες απειλές που προέρχονται από τη Χεζμπολάχ: οι ρουκέτες τύπου 122 και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Αυτό απαιτεί έναν συνδυασμό επιχειρησιακών και τεχνολογικών ενεργειών», δήλωσε ο Νετανιάχου σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

tags:
Ισραήλ
Πόλεμος
Μέση Ανατολή
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider