Ελβετία: Η κόρη του πρώην προέδρου του Ουζμπεκιστάν δικάζεται για ξέπλυμα χρήματος

Η δίκη της Γκουλνάρα Καρίμοβα, της κόρης του πρώην προέδρου του Ουζμπεκιστάν, η οποία κατηγορείται για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, ξεκίνησε σήμερα στην Ελβετία, απουσία της βασικής κατηγορουμένης, η οποία είναι φυλακισμένη στη χώρα της.

Η κόρη του Ισλάμ Καρίμοφ, του πρώην ισχυρού ηγέτη αυτής της χώρας της κεντρικής Ασίας, καταδικάστηκε τον Μάρτιο του 2020 σε κάθειρξη 13 ετών για εκβιασμό και κατάχρηση. Η δίκη της Καρίμοβα και της ελβετικής, ιδιωτικής τράπεζας Lombard Odier, διεξάγεται στο Ομοσπονδιακό Ποινικό Δικαστήριο της Μπελινζόν. Όμως «η κυρία Γκουλνάρα Καρίμοβα και ένας άλλος κατηγορούμενος δεν εμφανίστηκαν σήμερα», είπε μια εκπρόσωπος του δικαστηρίου.

Οι δικαστές θα αποφασίσουν αν θα συνεχιστεί η διαδικασία, όμως η απόφασή τους δεν αναμένεται να ανακοινωθεί παρά «αργά απόψε ή αύριο το πρωί», είπε η εκπρόσωπος.

Η Γκουλνάρα Καρίμοβα κατηγορείται από το υπουργείο Εσωτερικών της Ελβετικής Ομοσπονδίας (MPC) ότι συμμετείχε σε μια εγκληματική οργάνωση με την ονομασία «Το Γραφείο», η οποία δραστηριοποιούνταν σε πολλές χώρες. Μεταξύ 2005-12 «ξέπλυνε» στην Ελβετία μεγάλα ποσά από τα εγκλήματα που διέπραττε η εν λόγω οργάνωση, της οποίας ήταν επικεφαλής η ίδια.

Ο Καρίμοφ είχε διορίσει την κόρη του μόνιμη αντιπρόσωπο του Ουζμπεκιστάν στον ΟΗΕ στη Γενεύη, θέση που κατείχε μέχρι και το καλοκαίρι του 2013 και της προσέφερε διπλωματική ασυλία.

Ερευνώντας την υπόθεση οι ελβετικές αρχές διαπίστωσαν ότι ένα μέρος των ποσών που προήλθαν από νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα κατατέθηκαν σε λογαριασμούς της τράπεζας Lombard Odier στη Γενεύη.

«Ο ρόλος της τράπεζας και ενός πρώην διευθυντή της ήταν καθοριστικός αφού επέτρεψε την απόκρυψη των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες», σημείωσε το υπουργείο.

Η τράπεζα απορρίπτει τις κατηγορίες και σήμερα διευκρίνισε ότι ο εισαγγελέας «δεν την κατηγορεί ότι συμμετείχε εν γνώσει της ή σκοπίμως σε δραστηριότητες ξεπλύματος». Οι κατηγορίες αφορούν «υποτιθέμενες οργανωτικές παραλείψεις» για την αποτελεσματική πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, υποστήριξε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ