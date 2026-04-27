ΗΠΑ: Οι απώλειες μέσω social media οκταπλασιάστηκαν από το 2020

Σχεδόν το 30% των ατόμων που κατήγγειλαν στις αρχές πως υπήρξαν θύματα οικονομικών απατών το 2025 στις ΗΠΑ, ανέφεραν πως η πρώτη επαφή με τον απατεώνα είχε γίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μία μέθοδος από την οποία το σύνολο των απωλειών οκταπλασιάστηκε σε διάστημα 5 ετών.

Σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου της αμερικανικής Αρχής Ανταγωνισμού (FTC), αυτό ισοδυναμεί με απώλειες ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025 για τους Αμερικανούς καταναλωτές.

«Οι απάτες που ξεκίνησαν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οδήγησαν σε πολύ υψηλότερες απώλειες (…) σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο που χρησιμοποιούν οι απατεώνες προκειμένου να έλθουν σε επαφή με τους καταναλωτές», επισήμανε η FTC, προσθέτοντας πως το συνολικό ποσό είναι πολύ υψηλότερο, «διότι όλες οι απάτες δεν καταγγέλλονται στις αρχές».

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, οι Αμερικανοί βρίσκονται μεταξύ των βασικών θυμάτων διαδικτυακής απάτης που προέρχεται από τη νοτιοανατολική Ασία και έχασαν το 2024 «τουλάχιστον 10 δισεκατομμύρια δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 66% σε διάστημα ενός έτους».

Η αμερικανική Αρχή Ανταγωνισμού (FTC) υπογραμμίζει πως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν «μια εύκολη πρόσβαση σε δισεκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο, καθιστώντας ευκολότερο το έργο των απατεώνων έναντι ενός πολύ χαμηλού κόστους».

Φαίνεται πως το Facebook είναι η πλατφόρμα στην οποία οι καταναλωτές κατήγγειλαν πως έπεσαν θύματα των περισσότερων απατών (794 εκατομμύρια δολάρια), πολύ μπροστά από το WhatsApp (425 εκατομμύρια δολάρια) και το Instagram (234 εκατομμύρια δολάρια) και πολύ περισσότερο σε σχέση με μέσω SMS (639 εκατομμύρια δολάρια) και email (569 εκατομμύρια δολάρια).

Η FTC απαριθμεί τις τρεις προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται περισσότερο: μια επενδυτική πρόταση, αγορές και αισθηματικές σχέσεις.

Η πρώτη προσέγγιση έχει προκαλέσει τις μεγαλύτερες αθροιστικές απώλειες, 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια, μέσω αγγελιών που προσφέρουν ψεύτικα επενδυτικά προγράμματα.

Η δεύτερη προσέγγιση έχει επιφέρει τον μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων (συνολικά 40%), τα οποία συχνά κατευθύνονται μέσω διαφημίσεων προς ψεύτικους ιστότοπους που μιμούνται πραγματικές μάρκες (ρούχων, μακιγιάζ, εξαρτημάτων αυτοκινήτων, ράτσες ζώων κ.ά). Για τους περισσότερους, τα προϊόντα που παραγγέλνουν δεν φθάνουν ποτέ, την ώρα που άλλοι παραλαμβάνουν παραποιημένα προϊόντα με προέλευση την Κίνα.

Τέλος, περίπου το 60% των ανθρώπων που έχασε χρήματα έπειτα από μία ερωτική απάτη είχαν έλθει σε επαφή με τους αυτουργούς από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ψεύτικες αγγελίες προσφοράς εργασίας ή ενοικιάσεων κατοικιών έχουν επίσης προκαλέσει οικονομικές απώλειες.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, αυτή η συχνότητα επαφών με απατεώνες μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αγγίζει όλες τις ηλικιακές βαθμίδες, με εξαίρεση τους 80χρονους και άνω για τους οποίους το τηλέφωνο βρίσκεται στην πρώτη θέση και προηγείται των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ