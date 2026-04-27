Βουλή: Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο για την παραχώρηση των Κρατικών Λαχείων

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Κύρωση της από 24.2.2026 Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, διαχείρισης, λειτουργίας, προβολής και εν γένει εκμετάλλευσης των κρατικών λαχείων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της «Ελληνικά Λαχεία-Παραγωγή, Λειτουργία, Κυκλοφορία, Προβολή και Διαχείριση Λαχείων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και αύριο εισάγεται για συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια.

«Υπέρ» του νομοσχεδίου, επί της Αρχής, ψήφισε η ΝΔ, καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, ενώ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νέα Αριστερά, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν αύριο, κατά την συζήτηση στην ολομέλεια.

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, ολοκληρώνοντας την συνεδρίαση της ακρόασης φορέων στην Επιτροπή, προανήγγειλε ότι «η κυβέρνηση θα φέρει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα νομοθετική πρωτοβουλία για την πάταξη του παράνομου τζόγου, με ένα πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις συνθήκες της νέας εποχής».

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, κλείνοντας και την επί των άρθρων συζήτηση στην Επιτροπή σχετικά με την Σύμβαση, επισήμανε τα θετικά σχόλια που διατύπωσαν οι φορείς. Επισήμανε ότι οι προβλέψεις του διαγωνισμού του 2013 ήταν υπερεκτιμημένες, καθώς το επιχειρηματικό σχέδιο προέβλεπε ότι από τα κρατικά λαχεία, την 12ετία, θα υπήρχαν έσοδα ύψους 4 δισ. ευρώ και αυτά τελικά ήταν 1,5 δισ. ευρώ. Η αγορά των λαχείων, είπε, «συνεχώς παρουσιάζει φθίνουσα πορεία, λόγω της μείωσης της ζήτησης και των εσόδων και προφανώς των φορολογικών εξελίξεων».

Ειδικότερα, ο κ. Πετραλιάς ανέφερε ότι τα ακαθάριστα έσοδα από τα κρατικά λαχεία έχουν μειωθεί κατά 32% σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η αποτίμηση του εύλογου τιμήματος, είπε ο υφυπουργός, έγινε από ανεξάρτητους τρίτους συμβούλους εκτιμητών του Υπερταμείου. Ζητήθηκε από το Υπερταμείο αύξηση της προσφοράς από τον ανάδοχο και έγινε. Ο διαγωνισμός διεξήχθη με αυστηρά κριτήρια και εισπράξαμε το μέγιστο που θα μπορούσε να λάβει το Δημόσιο, είπε και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση πριν ένα μήνα ανακοίνωσε την επιπλέον φορολόγηση στο διαδικτυακό παίγνιο, για ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών.

Οι θέσεις των φορέων

Νωρίτερα, κατά την ακρόαση φορέων, θετική ήταν η αποτίμηση της σύμβασης από τους φορείς που κλήθηκαν σε ακρόαση στην Επιτροπή. Ειδικότερα:

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμμέτοχων και Περιουσίας ΑΕ Παναγιώτης Σταμπουλίδης, ανέφερε ότι το Υπερταμείο διεξήγαγε έναν διεθνή πλειοδοτικό ανοικτό διαγωνισμό δύο φάσεων για λογαριασμό του Δημοσίου. Ανέφερε ότι το Υπερταμείο ξεκίνησε την πρώτη φάση του διαγωνισμού στις 18.6.2025, υπήρχε περισσότερη της μίας συμμετοχής, αλλά μετά την αξιολόγηση των τυπικών προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η εταιρεία που προχώρησε και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος ήταν η ΟΠΑΠ. Κατά την δεύτερη φάση του διαγωνισμού, η ΟΠΑΠ κλήθηκε να υποβάλλει βελτιωμένη της αρχικής προσφοράς που είχε κάνει και πρόσφερε το τίμημα των 80 εκατ. ευρώ, που έγινε δεκτό από το ΔΣ του Υπερταμείου. Το Ελεγκτικό Συμβούλιο έκανε τον προ συμβατικό έλεγχο της Συμφωνίας και αποφάνθηκε ότι δεν κωλύεται η σύμβαση παραχώρησης. Ο κ. Σταμπουλίδης ανέφερε ότι η αξιολόγηση του εύλογου του τιμήματος έγινε και από ανεξάρτητο σύμβουλο, αλλά και από την ΚΟΕΞ, που ενισχύει θεσμικά τον ρόλο του ΔΣ του Υπερταμείου εκ μέρους των Θεσμών. Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών, ξεκαθάρισε ότι η διεξαγωγή του διαγωνισμού δεν έχει καμία σχέση με άλλες εταιρείες που το Υπερταμείο έχει στο χαρτοφυλάκιό του. Η διαδικασία του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού σε δύο φάσεις που ακολουθήθηκε, εντείνει την διαφάνεια. Ο αποκλεισμός της δεύτερης εταιρείας που εκδήλωσε ενδιαφέρον στην πρώτη φάση της πρόσκλησης, έγινε, όπως είπε, καθώς δεν κατάφερε να καταθέσει πλήρη φάκελο ώστε να μπει στην δεύτερη φάση κατάθεσης προσφοράς. Επισήμανε ότι το Υπεραμείο, ανεξαρτήτως του τιμήματος που δίνει ένας υποψήφιος, ακόμα και εάν είναι μεγαλύτερο της αξιολόγησης, ζητά βελτίωση. Για το εύλογο του ύψους της αποτίμησης, την απέδωσε στην υποχώρηση της αγοράς λαχείων σε σχέση με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και παρέθεσε σχετικά οικονομικά στοιχεία. Υπογράμμισε ότι δεν παραχωρείται με την Σύμβαση αυτή η δημιουργία ηλεκτρονικού λαχείου στον ανάδοχο, ούτε το εάν θελήσει το Δημόσιο ένα τέτοιο προϊόν, στο μέλλον να το αναθέσει σε τρίτο.

Η σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νεκταρία Δουλιαννάκη, ανέφερε ότι έγινε ο προσυμβατικός έλεγχος. Είναι έλεγχος νομιμότητας δηλαδή, δεν εκτείνεται στην σκοπιμότητα των επιλογών της διοίκησης του Υπερταμείου, ούτε το υποκαθιστά στις τεχνικές ή τις χρηματοοικονομικές κρίσεις του. Στο πλαίσιο αυτό, από το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν εξετάσθηκε εάν η επιλογή της προσφοράς ήταν η προσφορότερη ούτε εάν το επιχειρηματικό μοντέλο ήταν το πιο αποδοτικό. Ως προ τίμημα αυτό που ελέγχθηκε, ήταν εάν προηγήθηκε η νόμιμη και αξιόπιστη διαδικασία αποτίμησης. Για την διαφοροποίηση της αποτίμησης από εκείνη του 2013, η σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανέφερε ότι εξετάστηκε εάν στηρίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία και επαρκή αιτιολογία. Στην ουσία ο έλεγχος αφορούσε την ύπαρξη του νόμιμου ερείσματος για την παραχώρηση, την τήρηση της διαγωνιστικής διαδικασίας που να εξασφαλίζει την διαφάνεια, την ίση μεταχείριση, τον υγιή ανταγωνισμό καθώς και την επάρκεια των κρίσιμων διοικητικών πράξεων. Αυτή η κύρωση της Σύμβασης, είπε η κ. Δουλιαννάκη, στηρίζεται σε «ειδικό και σαφές νομοθετικό θεμέλιο», ο διαγωνισμός έγινε με επαρκή διαφάνεια, ο αποκλεισμός της δεύτερης εταιρείας που συμμετείχε στην πρώτη φάση ήταν αιτιολογημένος λόγω «αποκλίσεων από ρητούς όρους της πρόσκλησης». Για το οικονομικό αντάλλαγμα, η σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανέφερε ότι «ο ανεξάρτητος εκτιμητής το είχε εκτιμήσει σε ένα εύρος από 64,17 εκατ. ευρώ έως 75,35 εκατ. ευρώ, η αρχική προσφορά υποβλήθηκε στα 75 εκατ. ευρώ και μετά βελτιώθηκε και διαμορφώθηκε στα 80 εκατ. ευρώ, δηλαδή σε ποσό ανώτερο από το ανώτατο ποσό της αποτίμησης. Διασφαλίζεται στους όρους ο έλεγχος του Δημοσίου και της ΕΕΠ και κατέληξε λέγοντας πως «συνεπώς πρόκειται για μια νόμιμη προσωρινή παραχώρηση του δικαιώματος με το Δημόσιο να διατηρεί τον τελικό έλεγχο».

Ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων Αντώνης Βαρθολομαίος, ανέφερε ότι «τα κρατικά λαχεία έχουν έναν παραδοσιακό χαρακτήρα και αποτελούν διαχρονικό στοιχείο της κοινωνίας και της οικονομικής ζωής του τόπου μας». Επισήμανε ότι «η νέα Σύμβαση διατηρεί εν πολλοίς την μορφή και την φιλοσοφία των προϊόντων αυτών, εκσυγχρονίζει την λειτουργία, χωρίς να αλλοιώνει την παραδοσιακή εμπειρία συμμετοχής των παικτών και διατηρεί το φυσικό δίκτυο χοντρικής και λιανικής πώλησης, υποστηρίζοντας τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, διατηρώντας την κοινωνική διάσταση της συμμετοχής». Η σύμβαση αυτή, είπε ο πρόεδρος της ΕΕΠ, «παρέχει μακροχρόνια σταθερότητα εσόδων για το Δημόσιο σε έναν ώριμο αλλά ευαίσθητο τομέα» ενώ για την αγορά των παιγνίων «μειώνει τα περιθώρια ανάπτυξης των παράνομων ή μη εποπτευομένων τυχερών δραστηριοτήτων, δημιουργεί προϋποθέσεις για επενδύσεις τεχνολογίας και δικτύων διανομής που βελτιώνουν την λειτουργία και ασφάλεια του συστήματος». Η ΕΕΠ διατηρεί πλήρως τον εποπτικό και ελεγκτικό της ρόλο και η πιστοποίηση της διεξαγωγής μέσω προτύπων. Ο κ. Βαρθολομαίος χαρακτήρισε την Σύμβαση αυτή «θεσμικά θωρακισμένη για το δημόσιο συμφέρον, με ισχυρή εποπτεία και σεβασμό στην μακρά παράδοση των κρατικών λαχείων» ενώ, απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών, αναγνώρισε ότι ο ΟΠΑΠ δίνει έμφαση σε πολιτικές και στρατηγικές υπευθύνου παιχνιδιού και έχει πολύ υψηλά στάνταρ.

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ ΑΕ και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ Οδυσσέας Χριστοφόρου, από την πλευρά του, ανέφερε ότι «ξεκινάει μια νέα εποχή για τα κρατικά λαχεία. Η σύμβαση διασφαλίζει την συνέχεια της αγοράς των κρατικών λαχείων αλλά και την πληρότητα του χαρτοφυλακίου των παιχνιδιών μας. Δημιουργεί έσοδα για περίπου 3.000 πράκτορες του δικτύου μας, 1.300 λαχειοπώλες, καθώς και χιλιάδες σημεία μικρής λιανικής σε όλη την Ελλάδα, όπως τα περίπτερα και τα μίνι μάρκετ. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται σημαντικά και η εμπορική δραστηριότητα σε μικρές επιχειρήσεις και τοπικές αγορές». Ο κ. Χριστοφόρου δήλωσε ανοικτός σε καινοτόμες προτάσεις χρησιμοποίησης της τεχνολογίας για ανανέωση των παιχνιδιών με βάση τις ανάγκες και τις προσδοκίες των παικτών. Σχετικά με τις προβλέψεις της Σύμβασης, είπε ότι αυτές διασφαλίζουν και κατοχυρώνουν το δημόσιο συμφέρον, τον ισχυρό εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο της ΕΕΠ, επιβάλλουν ισχυρές δικλείδες ασφαλείας σε ό,τι αφορά την εμπορική επικοινωνία, την ποιότητα και την ασφάλεια του προϊόντος, αλλά και την προστασία των παικτών. Ο κ. Χριστοφόρου εστίασε στην κοινωνική ανταποδοτικότητα των λαχείων, τόσο από την πλευρά του Δημοσίου όσο και από τα μη διανεμηθέντα κέρδη που κατευθύνονται σε κοινωνικούς σκοπούς, αλλά και πως για πρώτη φορά υπάρχει η πρόνοια της δυνατότητας είτε ειδικών κληρώσεων είτε για ειδικές εκδόσεις κοινωνικού χαρακτήρας, όπου τα έσοδα αυτών θα μπορούν να αξιοποιούνται για έκτακτες κοινωνικές ανάγκες, με στόχο την στήριξη των πληγέντων, καθώς και για την στήριξη αθλητικών συλλόγων που εποπτεύονται από την ΓΓ Αθλητισμού. Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ αναφέρθηκε και στις πρωτοβουλίες και δράσεις που έχει αναπτύξει ο όμιλος στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, όπως τα παιδιατρικά νοσοκομεία και η ανακαίνιση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Μεταξά. Επίσης, ο κ. Χριστοφόρου έδωσε έμφαση στην πάταξη του παράνομου τζόγου.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης ΟΠΑΠ ΑΕ Γεώργιος Πουλημάς, ζήτησε τα κόμματα να στηρίξουν την κύρωση της Σύμβασης, αναφέροντας ότι «πιστεύουμε ότι είναι επωφελής για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη». Επισήμανε τον ιστορικό κοινωνικό ρόλο των λαχείων και πρόσθεσε ότι πριν την σύμβαση του 2013 «ήταν ορατός ο κίνδυνος να απαξιωθούν και να χαθούν από την καθημερινότητά μας τα λαχεία». Η προηγούμενη σύμβαση, συμπλήρωσε, «οδήγησε στην επιβίωση των λαχείων και τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο». Ο κ. Πουλημάς επισήμανε ότι «με τη νέα παραχώρηση μπορούμε να προχωρήσουμε με σιγουριά στο μέλλον» τονίζοντας πως «για μας τους πράκτορες, τα λαχεία αποτελούν έσοδα που συμβάλουν στην βιωσιμότητά μας, δεν είναι το κύριο έσοδό μας, αλλά είναι ένα έσοδο που μας βοηθάει, ειδικά την σημερινή περίοδο που έχουμε νέες πληθωριστικές πιέσεις. Η σταθερότητα και η προβλεψιμότητα είναι σημαντικός παράγοντας για τις χιλιάδες μικρές και κατά κανόνα οικογενειακές επιχειρήσεις μας» είπε και εκτίμησε ως «πολύ σημαντικά τα έσοδα του Δημοσίου», υπογραμμίζοντας ότι το δίκτυο των πρακτόρων είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για την πάταξη του παράνομου στοιχηματισμού. Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών, ο κ. Πουλημάς επισήμανε την αύξηση του on line παιγνίου και της αλλαγής νοοτροπίας των παικτών στα διαδικτυακά παιχνίδια και όχι στα λαχεία. Δήλωσε την ικανοποίηση του ότι δεν προβλέπεται στην νέα σύμβαση η ύπαρξη διαδικτυακού λαχείου.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πρακτόρων Εθνικών Λαχείων Κωνσταντίνος Ζύγουρας, δήλωσε «την σαφή και πλήρη συμφωνία του κλάδου μας στη νέα Σύμβαση παραχώρησης των κρατικών λαχείων» προσθέτοντας ότι «κατά την δική μας εκτίμηση πρόκειται για μια συμφωνία που είναι επωφελής τόσο για το Δημόσιο, όσο και για τον δικό μας επαγγελματικό κλάδο». Ο κ. Ζύγουρας χαρακτήρισε «επιτακτική την ανάγκη της παραχώρησης εκ νέου στην "Ελληνική Λαχεία ΑΕ" που ανήκει στον ευρύτερο όμιλο του ΟΠΑΠ, καθώς αυτός διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο περίπου 3.000 πρακτορείων σε όλη την Ελλάδα που τα προηγούμενα χρόνια κατέστησαν δυνατή την προώθηση και πώληση των λαχείων». Επισήμανε ότι «ο αριθμός των λαχειοπωλών έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια σημαντικά και χωρίς το δίκτυο του ΟΠΑΠ η διάθεση των λαχείων θα ήταν σχεδόν ανέφικτη, με άμεσο κίνδυνο να μην μπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραμμα». Κάτω από το δίκτυο των πρακτορείων, είπε, «δραστηριοποιούνται περίπου 1.300 λαχειοπώλες σε όλη την χώρα». Δήλωσε ικανοποιημένος για την στήριξη που έδειξε η εταιρεία κατά την 12ετή προηγούμενη περίοδο, λέγοντας ότι «στάθηκε έμπρακτα δίπλα στον κλάδο μας, συνεργάστηκε μαζί μας ώστε να διατηρηθεί η βιωσιμότητα των λαχειοπωλών, πληρώνοντας έγκαιρα τις προμήθειές τους, στηρίζοντας την ασφαλιστική τους κάλυψη, συμβάλλοντας στην ομαλή καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και ενισχύοντας ουσιαστικά την προώθηση των πωλήσεων». Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών, είπε ότι οι πράκτορες το 2014 ήταν 120.000 και 8.000 λαχειοπώλες, ενώ σήμερα υπάρχουν 40.000 πρακτορεία και 1.300 λαχειοπώλες. Υποστήριξε ότι εάν τα κρατικά είχαν παραμείνει στο Δημόσιο, θα είχαν πτωχεύσει και οι 40.000 πράκτορες, καθώς με τα Ελληνικά Λαχεία υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και στις καταβολές των προμηθειών.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Πρακτόρων ΟΠΑΠ Αττικής, Αργολίδας, Κορινθίας και Κυκλάδων Σπύρος Δρακόπουλος, απέδωσε το γεγονός ότι υπήρξε ένας μόνο ενδιαφερόμενος, στο «μικρό επιχειρηματικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει η αγορά των λαχείων» και σε καμία περίπτωση, πρόσθεσε «τα λαχεία δεν αποτελούν την “χρυσή κότα” για τον ΟΠΑΠ, όπως κάποιοι λένε. Εάν υπήρχε οικονομικό ενδιαφέρον θα είχαμε ενδιαφέρον από πολλές εταιρείες, μην έχετε καμία αμφιβολία» είπε. Ο κ. Δρακόπουλος, μεταξύ άλλων, έδωσε έμφαση στις πολιτικές του υπεύθυνου παιχνιδιού, αλλά και της πάταξης του παράνομου τζόγου και δήλωσε ανοικτός σε συνεργασία με την κυβέρνηση για το νομοσχέδιο που προετοιμάζει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ