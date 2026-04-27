Το EFA GROUP αποκτά το 90% της Superior Air και επεκτείνεται σε MRO, εκπαίδευση και αεροπορικές υπηρεσίες

Στην απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού 90% της Superior Air προχώρησε το EFA GROUP, ενισχύοντας την παρουσία του στους τομείς της συντήρησης, επισκευής και ανακατασκευής ιπτάμενων μέσων (MRO), της εκπαίδευσης και των εξειδικευμένων αεροπορικών υπηρεσιών σε ελικόπτερα και αεροσκάφη.

Η επένδυση εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του ομίλου για διεύρυνση του αποτυπώματός του στον αεροπορικό και αμυντικό τομέα, με έμφαση στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών, που καλύπτουν όλο το φάσμα, από την τεχνική υποστήριξη έως την εκπαίδευση.

Η Superior Air διαθέτει ισχυρή παρουσία στη Γενική Αεροπορία, παρέχοντας υπηρεσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ αποτελεί πιστοποιημένο κέντρο συντήρησης και ανακατασκευής ελικοπτέρων και αεροσκαφών. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στη διαχείριση αξιοπλοΐας και στην παροχή τεχνικής υποστήριξης για ευρύ φάσμα πτητικών μέσων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον τομέα της εκπαίδευσης ιπτάμενων χειριστών, όπου η εταιρεία καλύπτει ανάγκες από το βασικό έως και το πλέον εξειδικευμένο επίπεδο, αξιοποιώντας την πολυετή επιχειρησιακή της εμπειρία.

Η επιχειρησιακή της δραστηριότητα εκτείνεται σε πέντε βάσεις στην Ελλάδα -- στα Μέγαρα, το Κορωπί, τη Μύκονο, τη Σαντορίνη και τη Σπάρτη -- διασφαλίζοντας ευρεία γεωγραφική κάλυψη και υψηλό επίπεδο ετοιμότητας.

Μέσω της επένδυσης, το EFA GROUP ενισχύει τις δυνατότητές του στην υποστήριξη και αναβάθμιση στρατιωτικών ιπτάμενων μέσων, ενώ παράλληλα διευρύνει τη δραστηριότητά του και στον πολιτικό τομέα, δημιουργώντας προοπτικές για την ανάληψη σύνθετων έργων και την ανάπτυξη συνεργειών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

