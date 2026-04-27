Οικονομία | Ελληνική Οικονομία

Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ»: Όποιος πρόλαβε - πρόλαβε μέχρι 2 Ιουνίου για δάνεια

Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ»: Όποιος πρόλαβε - πρόλαβε μέχρι 2 Ιουνίου για δάνεια
Δεν επηρεάζονται όσοι θα έχουν υπογράψει συμβάσεις έως τότε.

Πρόωροι «τίτλοι τέλους» πέφτουν για το Στεγαστικό Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ». Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επιβεβαίωναν ότι στις 2 Ιουνίου οι τράπεζες θα πρέπει να αποστείλουν τον αριθμό των δανείων που θα έχουν υποβληθεί ως τότε, προκειμένου να οριστικοποιηθεί ποσοτικά η εκπλήρωση του οροσήμου του προγράμματος και να εγκριθεί η τελική αναθεώρηση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Οι ίδιες πηγές τόνιζαν ότι «όσοι έχουν υπογράψει συμβάσεις στο πλαίσιο του Σπίτι μου ΙΙ έως τις 2 Ιουνίου, δεν επηρεάζονται». Δεν επιβεβαίωναν όμως αν θα υπάρξει νέο αντίστοιχο πρόγραμμα και από πού θα χρηματοδοτηθεί -δεδομένου ότι το Ταμείο Ανάκαμψης «κλείνει» συνολικά στις 31 Αυγούστου και ακόμα δεν έχουν εγκριθεί και ενεργοποιηθεί αντίστοιχα νέα εργαλεία από ΕΣΠΑ, Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο κλπ.

Το προσεχές διάστημα θα κριθεί η τύχη των αδιάθετων υπολοίπων του προγράμματος, το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 15% του προγράμματος. Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα επίσημα στοιχεία, στο πλαίσιο του προγράμματος Σπίτι μου ΙΙ, έχουν εγκριθεί 13.461 δάνεια αξίας 1.617,4 δις ευρώ, με μέσο όρο δανείου 120,15 χιλιάδες ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε απορρόφηση του συνολικού προϋπολογισμού ανέρχεται στο 84,1%.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

tags:
Στεγαστικό Πρόγραμμα Σπίτι μου
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟΟ)
Δάνεια
Ταμείο Ανάκαμψης
