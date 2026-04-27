Το Σικάγο υποδέχεται την μουσειοσκευή του μουσείου Καποδίστρια με πρωτοβουλία του Greek Lessons 4 All

Στις 20 Απριλίου διοργανώθηκε από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Σικάγο σε συνεργασία με το Μουσείο Καποδίστρια – Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών, την Ομοσπονδία Ελληνοαμερικανικών Σωματείων Illinois «Ένωση» και το Greek Lessons 4all εκδήλωση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια σε έναν ιστορικό χώρο, το Union league club of Chicago.

Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες η Μουσειοσκευή του Μουσείου Καποδίστρια από την πρόεδρο του μουσείο Κα Μάγια Χαραλαμποπούλου ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό εργαλείο που απευθύνεται σε απομακρυσμένο κοινό και σχολικές κοινότητες.

Η Μουσειοσκευή, σε δίγλωσση έκδοση (ελληνικά και αγγλικά), θα ταξιδέψει μέσω του Greek lessons 4 All σε σχολεία της ελληνικής ομογένειας στις ΗΠΑ ενώ προγραμματίζονται και παρουσιάσεις σε αμερικανικά σχολεία, ενισχύοντας τη διάδοση της ελληνικής ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς και καλλιεργώντας ταυτόχρονα την αίσθηση της πολιτικής και συλλογικής ευθύνης.

«Ο Ιωάννης Καποδίστριας αγωνίστηκε ακούραστα για τη μόρφωση των Ελληνοπαίδων, θέτοντας τα θεμέλια της εκπαίδευσης. Με προσωπικές θυσίες ανέλαβε να στηρίξει νέους Έλληνες ώστε να σπουδάσουν σε πανεπιστήμια της Ευρώπης, με την πεποίθηση ότι αυτοί θα αποτελούσαν τους αυριανούς πυλώνες της ελεύθερης πατρίδας. Σήμερα εμείς στη διασπορά συνεχίζουμε αυτό το όραμα -προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εποχής μας -επενδύοντας στη γνώση και στη μόρφωση των παιδιών μας, ώστε να γίνουν οι γέφυρες ανάμεσα στην Ελλάδα και στον κόσμο».

Στις επετειακές εκδηλώσεις συμμετείχαν ως επίτιμοι προσκεκλημένοι δώδεκα Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς της Ελλάδας, καθώς και στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού, υπογραμμίζοντας τον επίσημο και πανηγυρικό χαρακτήρα των εκδηλώσεων.