Δεν συνεργάζεται με τους ανακριτές ο δράστης της επίθεσης στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

Ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Τοντ Μπλανς δήλωσε πως πιστεύει ότι ο συλληφθείς για το περιστατικό στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου είχε ως στόχο αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.

«Φαίνεται ότι πραγματικά είχε βάλει στόχο πρόσωπα που δουλεύουν στην κυβέρνηση, πιθανόν και τον πρόεδρο», δήλωσε ο Μπλανς στην εκπομπή Meet the Press του NBC News και πρόσθεσε ότι ο ύποπτος ταξίδεψε όπως φαίνεται με τρένο από το Λος Άντζελες στο Σικάγο και στην συνέχεια στην Ουάσινγκτον.

Κατηγορίες θα ασκηθούν από ομοσπονδιακό δικαστήριο αύριο εναντίον του για επίθεση κατά ομοσπονδιακού πράκτορα και χρήση πυροβόλου όπλου με στόχο την δολοφονία ομοσπονδιακού πράκτορα, είπε.

Ο ύποπτος δεν συνεργάζεται με τους ανακριτές, είπε ο Μπλανς.

Ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε επίσης ότι πιστεύει πως ο βασιλιάς Κάρολος θα είναι ασφαλής για την επίσκεψή του από αύριο στις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ