Θεοχάρης: Το Καζακστάν συνιστά το δεύτερο σημαντικότερο προμηθευτή πετρελαίου για την Ελλάδα

Στις προοπτικές ενίσχυσης της οικονομικής συνεργασίας της Ελλάδας με το Καζακστάν εστίασε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια, Χάρης Θεοχάρης, σε πάνελ με τον Καζάκο ομόλογό του, στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Στη διάρκεια της συζήτησης, που διεξάχθηκε υπό τον συντονισμό του δημοσιογράφου Andrew Mueller, ο Χάρης Θεοχάρης επεσήμανε ότι το Καζακστάν συνιστά το δεύτερο σημαντικότερο προμηθευτή πετρελαίου για την Ελλάδα μετά το Ιράκ, τονίζοντας ότι η ενεργειακή συνεργασία είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς συνδράμει στη διασφάλιση εναλλακτικών διαδρομών και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της εθνικής αλυσίδας εφοδιασμού.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι υπάρχουν και στις δύο χώρες δυναμικοί κλάδοι, όπως η τεχνολογία, οι φαρμακοβιομηχανία και οι κατασκευές, στους οποίους οι ευκαιρίες συνεργασίας είναι σημαντικές. Προς υποστήριξη των ευκαιριών που διανοίγονται, ο Υφυπουργός ανέφερε ότι είναι σημαντική η εμπέδωση συχνών πολιτικών επαφών, ώστε να διαμορφωθεί μία ατζέντα που θα προβλέπει, μεταξύ άλλων, την πραγματοποίηση επιχειρηματικών αποστολών. Κατά τη συζήτηση, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι δύο χώρες είναι προσηλωμένες στην εξωστρέφεια και την προσέλκυση επενδύσεων, λειτουργώντας με επαγγελματικό τρόπο.

Στο περιθώριο των εργασιών του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, ο Υφυπουργός Εξωτερικών πραγματοποίησε συναντήσεις με τον Badr Jafar, Ειδικό Απεσταλμένο των ΗΑΕ για την Επιχειρηματικότητα και την Φιλανθρωπία, τον Σαουδάραβα Πρίγκιπα Turki bin Faisal Al Saud, τον Geoffrey Pyatt, πρώην Βοηθό Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ για Ενεργειακούς Πόρους (2022-2025) και πρώην Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, τον Matthew Boyle, Επικεφαλής του Γραφείου στην Ουάσινγκτον του Breitbart News Network, και τον Βασίλη Βωβό, Παγκόσμιο Οικονομικό Διευθυντή και Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της JTI.

