Bloomberg: Δεν αναμένονται αυξήσεις επιτοκίων απ' τις κεντρικές τράπεζες των G7

Για την ώρα προβλέπεται ότι θα τηρήσουν τάση αναμονής, με το βλέμμα στις εξελίξεις στον πόλεμο Ιράν - ΗΠΑ.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στις ΗΠΑ και σε ολόκληρη την Ομάδα των Επτά (G7) πιθανότατα θα διατηρήσουν τα επιτόκια σταθερά αυτή την εβδομάδα, παρακολουθώντας με ανησυχία ενδείξεις ότι το υψηλότερο κόστος ενέργειας ενισχύει τον πληθωρισμό, αναφέρει το Bloomberg.

Τρεις ημέρες αποφάσεων στην Ουάσιγκτον, την Οτάβα, το Λονδίνο, τη Φρανκφούρτη και το Τόκιο αναμένεται ευρέως να οδηγήσουν σε αμετάβλητο κόστος δανεισμού σε όλη τη «λέσχη» των πλούσιων χωρών, με κάθε κεντρική τράπεζα να διατηρεί επιφυλακτική στάση απέναντι στις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν.

Το συνδυασμένο αποτέλεσμα ενδέχεται να ισοδυναμεί με μια σαφή επαναβεβαίωση από τους παγκόσμιους νομισματικούς αξιωματούχους της ετοιμότητάς τους να δράσουν.

Αυτή η στάση θα έρχεται σε αντίθεση με την καθησυχαστική προσέγγιση που επικρατούσε στην αρχή της τελευταίας ενεργειακής κρίσης το 2022, όταν πολλοί θεωρούσαν ότι η εκτόξευση του πληθωρισμού ήταν παροδική.

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας θα είναι η πρώτη την Τρίτη, με αξιωματούχους που μίλησαν την περασμένη εβδομάδα να κλίνουν προς την αναβολή μιας πιθανής αύξησης των επιτοκίων αυτόν τον μήνα.

Η Τράπεζα του Καναδά και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ την Τετάρτη αναμένεται επίσης από οικονομολόγους και επενδυτές να επιμείνουν στη στάση αναμονής και παρακολούθησης των εξελίξεων, ενώ η Τράπεζα της Αγγλίας και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα στείλουν παρόμοια μηνύματα την Πέμπτη.

Παρότι οι εγχώριες συνθήκες είναι καθοριστικές για όλους, οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, το κρίσιμο σημείο της Μέσης Ανατολής για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, ενδέχεται επίσης να επηρεάσουν σε κάποιο βαθμό την πορεία της νομισματικής τους πολιτικής.

Οι προσπάθειες επανέναρξης ειρηνευτικών συνομιλιών για τον πόλεμο στο Ιράν έχουν βαλτώσει, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε ένα προγραμματισμένο ταξίδι των κορυφαίων απεσταλμένων του και η Ισλαμική Δημοκρατία δήλωσε ότι δεν θα διαπραγματευτεί όσο δέχεται απειλές.

Μια επιπλέον ένταση που επισκιάζει τη στάση αναμονής που αναμένεται να υιοθετήσουν οι κεντρικές τράπεζες αυτή την εβδομάδα είναι η αβεβαιότητα γύρω από τον πρόεδρο της Fed. Η συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής ενδέχεται να είναι η τελευταία για τον Τζερόμ Πάουελ ως επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ολοκληρώνει μια έρευνα σχετικά με υπερβάσεις κόστους σε έργα ανακαίνισης κτιρίων της Fed, γεγονός που ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για την επικύρωση του Κέβιν Γουόρς, της επιλογής του Τραμπ για να διαδεχθεί τον Πάουελ.