Μαγιάρ: Την Τετάρτη το πρώτο τετ α τετ με την φον ντερ Λάιεν

Θα εκκινήσουν άτυπες συνομιλίες με την πρόεδρο της Κομισιόν με θέμα το ξεπάγωμα των ευρωπαϊκών πόρων μετά την συντριπτική εκλογική ήττα του προκατόχου του Βίκτορ Ορμπαν.

Ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πέτερ Μαγιάρ δήλωσε ότι θα ταξιδέψει την Τετάρτη στις Βρυξέλλες για άτυπες συνομιλίες με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με θέμα το ξεπάγωμα των ευρωπαϊκών πόρων μετά την συντριπτική εκλογική ήττα του προκατόχου του Βίκτορ Ορμπαν.

«Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο», είπε ο Πέτερ Μαγιάρ την ώρα που η ουγγρική οικονομία παραμένει ουσιαστικά στάσιμη την τελευταία τριετία.

Ο Πέτερ Μαγιάρ, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει τα πρωθυπουργικά του καθήκοντα στις αρχές του Μαΐου, έχει ορίσει τέσσερις βασικούς τομείς ως προς του οποίους η κυβέρνησή του θα κινηθεί γρήγορα για να αποφύγει την απώλεια ευρωπαϊκών πόρων ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα κονδύλια για την αντιμετώπιση της πανδημίας της covid, η προθεσμία εκταμίευσης των οποίων λήγει στα τέλη του Αυγούστου. Σε αυτούς περιλαμβάνονται μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς και η αποκατάσταση της ελευθεροτυπίας και της ακαδημαϊκής ελευθερίας.

Μετά τις εκλογές δήλωσε ότι ελπίζει σε μία πολιτική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ενωση κατά την πρώτη του επίσκεψη στις Βρυξέλλες.

Ο Βίκτορ Ορμπαν βρισκόταν σε ανοικτή σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ενωση για την παραβίαση του κράτους δικαίου και των ατομικών δικαιωμάτων.

Η ισχυρή κοινοβολευτική πλειοψηφία που εξασφάλισε στις εκλογές της 12ης Μαρτίου το κόμμα Tisza θα επιτρέψει στην νέα ουγγρική κυβέρνηση να αλλάξει την νομοθεσία που επέτρεψε στο καθεστώς Ορμπαν να επιβάλει τον έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας επί της δικαιοσύνης και τον κρατικό έλεγχο επί των μέσων ενημέρωσης καθώς και την νομοθεσία περί δημοσίων διαγωνισμών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ένοπλος επιχείρησε να εισβάλει στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου που παρέθετε ο Τραμπ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Τι αλλάζει στο νέο πλαίσιο – Ποιοι δηλώνουν, μέχρι πότε και τι πληρώνουν

Διακοπές με έως 12 ευρώ την ημέρα για 25.000 συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ)

