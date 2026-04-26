Ειδήσεις | Διεθνή

Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε τις επιθέσεις κατά στόχων στον νότιο Λίβανο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Λίβανος / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Λίγο νωρίτερα είχε εκδοθεί πείγουσα ειδοποίηση προς τους κατοίκους επτά χωριών που βρίσκονται βορείως του ποταμού Λιτάνι να απομακρυνθούν.

Το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων Ani μετέδωσε ότι ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε τις επιθέσεις κατά στόχων στον νότιο Λίβανο, λίγη ώρα αφού εξέδωσε επείγουσα ειδοποίηση προς τους κατοίκους επτά χωριών που βρίσκονται βορείως του ποταμού Λιτάνι να απομακρυνθούν.

«Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επιδρομή κατά του Κφαρ Τιμπνίτ», ενός από τα επτά χωριά που αφορούσε η ανακοίνωση της Τσαχάλ, μετέδωσε το Ani προσθέτοντας ότι υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Σύμφωνα με τους όρους της εκεχειρίας η οποία ετέθη σε ισχύ στις 17 Απριλίου, το Ισραήλ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να πλήττει την οργάνωση Χεζμπολάχ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

tags:
Ισραήλ
Λίβανος
