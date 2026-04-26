Στάρμερ: Δηλώνει σοκαρισμένος και καταδικάζει το περιστατικό των πυροβολισμών στη δεξίωση που ήταν παρών ο Τραμπ

Newsroom
Ο Ωρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα «σοκαρισμένος» από το περιστατικό με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκε στη διάρκεια δεξίωσης των μέσων ενημέρωσης στην Ουάσινγκτον και εξέφρασε την «απέραντη ανακούφισή» του για το γεγονός ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι άλλοι συμμετέχοντες στη δεξίωση είναι ασφαλείς.

«Κάθε επίθεση εναντίον των δημοκρατικών θεσμών ή εναντίον της ελευθερίας του Τύπου πρέπει να καταδικάζεται με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα», δήλωσε ο Στάρμερ μέσω του λογαριασμού του στο X.

Το περιατατικό σημειώθηκε χθες, Σάββατο, το βράδυ (τοπική ώρα), λιγότερο από 48 ώρες πριν από την άφιξη στην Ουάσινγκτον του βασιλιά Καρόλου Γ' για επίσημη επίσκεψη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

