Τρεις συλλήψεις για την επίθεση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών

Newsroom
Φθορές στην κεντρική είσοδο του κτηρίου που στεγάζεται το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, στην οδό Λουίζης Ριανκούρ, προκάλεσε χθες το βράδυ ομάδα ατόμων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγο μετά τις 11 το βράδυ, περίπου 10 με 15 άτομα, που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, έσπασαν την τζαμαρία της εισόδου του κτηρίου με βαριοπούλα, πέταξαν μπογιές στο εσωτερικό της, ενώ άνοιξαν και ένα πυροσβεστήρα.

Από την επίθεση δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ η Αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή 15 ατόμων, εκ των οποίων οι τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ένοπλος επιχείρησε να εισβάλει στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου που παρέθετε ο Τραμπ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Τι αλλάζει στο νέο πλαίσιο – Ποιοι δηλώνουν, μέχρι πότε και τι πληρώνουν

Διακοπές με έως 12 ευρώ την ημέρα για 25.000 συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ)

