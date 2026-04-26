Σε τροχιά υλοποίησης ο Δυτικός Προαστιακός Θεσσαλονίκης - Τον Μάιο οι προσφορές

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ο Δυτικός Προαστιακός Θεσσαλονίκης, αφού προχωρά η διαδικασία του διαγωνισμού που είχε ξεκινήσει το 2022, με το έργο να περνά στο τελικό στάδιο ανάθεσης, αφού μέσα στον Μάιο αναμένεται να προσκληθούν οι συμμετέχοντες για να δοθούν οι προσφορές.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε., Χρήστο Παληό, στο αντικείμενο του έργου εντάσσεται τόσο η ανάπτυξη του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης αλλά και η σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης.

Η διαδικασία του διαγωνισμού προχωρά, με αναμενόμενη ανάδειξη αναδόχου το Σεπτέμβριο του 2026.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021-2027 και ο προϋπολογισμός είναι 53,5 εκατ. ευρώ (66,3 εκατ. με ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός που βρίσκεται στο πλαίσιο του ανταγωνιστικού διαλόγου ολοκληρώνεται και περνά πλέον στην κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών από τους ενδιαφερόμενους.

Το έργο περιλαμβάνει:

- Ανάπτυξη δικτύου προαστιακού σιδηροδρόμου στη Δυτική Θεσσαλονίκη επί υφιστάμενων σιδηροδρομικών γραμμών.

- Σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου προβλήτα του ΟΛΘ με το υφιστάμενο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Από τον ανταγωνιστικό διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη, προκρίνεται η τεχνική λύση ως κάτωθι:

Το ανάπτυγμα του δικτύου του Δυτικού Προαστιακού Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης, μορφής «Υ», θα αποτελείται από δύο κλάδους από τα ανατολικά (κλάδος Σίνδου & κλάδος Αγχιάλου-Διαβατών) και από ενιαίο κλάδο προς τα δυτικά έως τον Νέο Σ.Σ. Θεσσαλονίκης, εξυπηρετώντας συνολικά επτά στάσεις: Σίνδου, Αγχιάλου, Διαβατών, Κορδελιού, Επτανήσου, Μενεμένης και Ν.Σ.Σ. Θεσσαλονίκης.

Επιτυγχάνεται σύνδεση προαστιακού με μετρό στο νέο Ν.Σ.Σ. Θεσσαλονίκης και στη μελλοντική ανάπτυξη του μετρό προς Κορδελιό στη Σ.Στ. Επτανήσου.

Η σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου προβλήτα θα επιτευχθεί μέσω γέφυρας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής, λύση με την οποία συναινεί η διοίκηση του ΟΛΘ και με την οποία παύει η ανάγκη διατήρησης τμήματος των σιδηροδρομικών γραμμών στον αστικό ιστό, με βασικά πλεονεκτήματα την κατάργηση διαβάσεων/κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση, την απελευθέρωση χώρων στο κέντρο της πόλης, και τη δυνατότητα αναπλάσεων στην περιοχή.

Το έργο του Δυτικού Προαστιακού Θεσσαλονίκης έχει διάρκεια κατασκευής 18 μήνες και αναμένεται η ολοκλήρωση εντός του α' τριμήνου 2028 ενώ η σύνδεση με τον 6ο προβλήτα έχει 36 μήνες.

Σημειώνεται πως το έργο δημοπρατήθηκε με τη μέθοδο του ανταγωνιστικού διαλόγου και σύμφωνα με πληροφορίες έχουν επιλεγεί για συμμετοχή στον Διάλογο, μετά την κατάθεση Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σημαντικές εταιρείες του μελετητικού και κατασκευαστικού κλάδου της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Το έργο κρίνεται κομβικής σημασίας για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και την καλύτερη διασύνδεση της Δυτικής Θεσσαλονίκης με το υπόλοιπο δίκτυο μεταφορών και αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών, ιδίως φοιτητών και εργαζομένων.

Τέλος, με τη σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου προβλήτα του Λιμένα Θεσσαλονίκης, ενισχύεται περαιτέρω ο ρόλος της πόλης ως ευρύτερος μεταφορικός κόμβος στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ