Ακίνητα: Πώς διαμορφώνεται η αγορά πολυτελών ακινήτων – Η ζήτηση, οι «επισκέψεις», η μέση αξία

Ανθεκτική ζήτηση στο ανώτερο τμήμα, συνοδευόμενη από υποχώρηση των φυσικών επισκέψεων και μικρότερο αριθμό νέων συμφωνιών «δείχνουν» τα τελευταία στοιχεία της Greece Sotheby's International Realty. Άνοδος της μέσης τιμής κατά 43% στα 3 εκατ. ευρώ. Η αθροιστική αξία ακινήτων που εξετάζονται από ενεργούς αγοραστές έφτασε τα 1,75 δισ. ευρώ.

Σε μεταβατικό στάδιο φαίνεται να έχει εισέλθει η αγορά πολυτελών ακινήτων, σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και διεθνούς οικονομικής αναδιάταξης, με τη ζήτηση να παραμένει ανθεκτική, αλλά οι ρυθμοί των αποφάσεων να είναι πιο… μελετημένοι. Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία και τα βασικά συμπεράσματα της ανάλυσής της Greece Sotheby's International Realty για την περίοδο από 1η Μαρτίου έως 22 Απριλίου 2026, οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος αγοραστών σε ελληνικά ακίνητα πολυτελείας αυξήθηκαν κατά 18,5% στην υπό εξέταση περίοδο, με τη διάμεση αξία των ακινήτων υπό εξέταση να ανεβαίνει στα 3 εκατ. από 2,1 εκατ. πέρυσι (άνοδος 43% σε ετήσια βάση). Η αθροιστική αξία των ακινήτων που εξετάζονται από ενεργούς αγοραστές έφτασε τα 1,75 δισ. στο ίδιο διάστημα, ενώ η αξία των νέων συμφωνιών αγοραπωλησίας (reserved deals) εμφανίζει άνοδο 22% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Τα στοιχεία συνθέτουν μια αγορά σε μεταβατικό στάδιο: ανθεκτική ζήτηση στο ανώτερο τμήμα, συνοδευόμενη από υποχώρηση των φυσικών επισκέψεων και μικρότερο αριθμό νέων συμφωνιών στο 53ήμερο, εικόνα συμβατή με αγοραστές που παρατείνουν τον χρόνο αξιολόγησης σε ένα περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας.

Να σημειωθεί ότι η ανάλυση αναφέρεται σε νέες συμφωνίες αγοραπωλησίας (reserved deals), την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας μεταξύ αγοραστή και πωλητή. Η οριστική μεταβίβαση (closing) ακολουθεί συνήθως εντός τεσσάρων έως οκτώ μηνών και εξαρτάται από την ολοκλήρωση των νομικών και τεχνικών ελέγχων. Η «αξία των ακινήτων υπό εξέταση» αντικατοπτρίζει τις τιμές των ακινήτων για τα οποία ενεργοί αγοραστές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον εντός της περιόδου αναφοράς.

Να αναφέρουμε ότι με αθροιστικό όγκο συμφωνιών αγοραπωλησίας που ξεπερνά τα 600 εκατ. και ενεργή διαχείριση χαρτοφυλακίου άνω των 2 δισ., η Greece Sotheby's International Realty αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία μεσιτείας ακινήτων υψηλής κατηγορίας στη χώρα. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα και έχει καταγράψει μέχρι σήμερα περισσότερα από 25 ιστορικά ρεκόρ συναλλαγών στις σημαντικότερες περιοχές της χώρας.

Μια αγορά σε μεταβατικό στάδιο

Σύμφωνα με την ανάλυση, τα σήματα της αγοράς στη συγκεκριμένη περίοδο παρουσιάζουν μικτή εικόνα και αξίζουν προσεκτική ανάγνωση.

Το ενδιαφέρον από διεθνείς αγοραστές υψηλής καθαρής θέσης διατηρείται και αυξάνεται, τόσο σε όγκο εκδηλώσεων όσο και σε αξία των ακινήτων που εξετάζονται. Οι συμφωνίες αγοραπωλησίας που υπογράφονται συγκεντρώνονται στο ανώτερο τμήμα της αγοράς, με μεγαλύτερο μέσο μέγεθος ανά συμφωνία.

Οι φυσικές επισκέψεις/υποδείξεις στα ακίνητα εμφανίζονται υποχωρημένες έναντι του ρυθμού της περσινής αντίστοιχης περιόδου, εικόνα συμβατή με αγοραστές που αναβάλλουν το ταξίδι σε ένα περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας. Ο αριθμός των νέων συμφωνιών στο 53ήμερο είναι επίσης μικρότερος σε σύγκριση με πέρυσι.

Η συνολική εικόνα είναι αυτή μιας αγοράς σε μεταβατικό στάδιο: η βασική ζήτηση παραμένει άθικτη, ενώ τα ενδιάμεσα στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων γίνονται πιο μελετημένα.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Σάββας Σαββαΐδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Greece Sotheby's International Realty, σημειώνει: «τα σήματα της αγοράς σε αυτή την περίοδο είναι μικτά και αξίζουν προσεκτική ανάγνωση. Το βασικό ενδιαφέρον από διεθνείς αγοραστές διατηρείται και ενισχύεται, σε όγκο εκδηλώσεων και σε αξία ακινήτων υπό εξέταση. Στο ενδιάμεσο στάδιο, οι φυσικές επισκέψεις έχουν υποχωρήσει και οι νέες συμφωνίες είναι λιγότερες σε αριθμό. Πρόκειται για την εικόνα αγοραστών που παρατείνουν τον χρόνο αξιολόγησης σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας.

Έχουμε παρατηρήσει αυτό το μοτίβο με ακρίβεια το 2020, το 2022 και σε κάθε επεισόδιο γεωπολιτικής έντασης στο ενδιάμεσο διάστημα. Η δομή της ζήτησης παραμένει άθικτη. Η ταχύτητα λήψης αποφάσεων στο ενδιάμεσο στάδιο ιστορικά επιστρέφει κάθε φορά με την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στα ταξίδια.

Η άνοδος της διάμεσης αξίας των ακινήτων υπό εξέταση κατά 43% αντανακλά μια ακριβή αλλαγή στη σύνθεση της ζήτησης: όσοι παραμένουν ενεργοί σε αυτή την περίοδο στοχεύουν σε ακίνητα υψηλότερης κατηγορίας — όπως επιβεβαιώνει και η πρόσφατη συμφωνία ρεκόρ άνω των €15 εκατ. που υπογράφηκε εντός της περιόδου αναφοράς. Η Ελλάδα επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως προορισμός μακροπρόθεσμης δέσμευσης κεφαλαίου.»

Οι δείκτες που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον

Η εταιρεία θεωρεί ότι οι επόμενες 6 έως 8 εβδομάδες θα είναι καθοριστικές για τη συμπεριφορά της αγοράς το δεύτερο εξάμηνο. Τρεις δείκτες – παράγοντες συγκεντρώνουν την προσοχή του τμήματος ανάλυσης της Greece Sotheby's International Realty:

Πρώτον, η ταχύτητα επανεκκίνησης των φυσικών επισκέψεων στα ακίνητα. Η τρέχουσα περίοδος καταγράφει υποχώρηση στο στάδιο αυτό, σε γραμμή με το μοτίβο άλλων περιόδων γεωπολιτικής έντασης. Η επιστροφή των επισκέψεων σε κανονικό ρυθμό θα είναι ο πιο καθοριστικός δείκτης για την πορεία του β' εξαμήνου.

Δεύτερον, η σταθερότητα της σύνθεσης ζήτησης. Η σημερινή εικόνα είναι ένας πιο στοχευμένος αγοραστής, που εξετάζει ακίνητα υψηλότερης κατηγορίας· η παρατήρηση θα δείξει αν η σύνθεση αυτή διατηρείται ή αν η αγορά διευρύνεται ξανά προς τα χαμηλότερα τμήματα με την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης.

Τρίτον, η ωρίμανση των υπογεγραμμένων συμφωνιών σε οριστικές μεταβιβάσεις. Η εκτέλεση των συμφωνιών μέχρι στιγμής ολοκληρώνεται εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων χωρίς καθυστερήσεις ή ακυρώσεις. Πρόκειται για τον πιο αξιόπιστο δείκτη πραγματικής δέσμευσης, ο οποίος θα δώσει την εικόνα της αγοράς τις επόμενες εβδομάδες.

Η δομική εικόνα

Όπως αναφέρεται από την εταιρεία, σε μια δεκαετία συστηματικής καταγραφής εκδηλώσεων ενδιαφέροντος αγοραστών, η ελληνική αγορά ακινήτων πολυτελείας έχει αφομοιώσει την κρίση δημόσιου χρέους, την πανδημία, την ενεργειακή κρίση και αλλεπάλληλα επεισόδια γεωπολιτικής έντασης, διατηρώντας ή διευρύνοντας τη βάση της κάθε φορά.

Οι λόγοι είναι δομικοί: η συμμετοχή στην ΕΕ, το νομικά διαφανές πλαίσιο ιδιοκτησίας, η μόνιμη σπανιότητα της ελληνικής ακτογραμμής, και μια αγορά prime Αθήνας που παραμένει ουσιαστικά υποτιμημένη σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

