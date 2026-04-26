Κάλας για του πυροβολισμούς στη δεξίωση του Τραμπ: Η πολιτική βία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία

«Η πολιτική βία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία», δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας αφού μέλη των δυνάμεων ασφαλείας απομάκρυναν τον Ντόναλντ Τραμπ από δεξίωση στην Ουάσινγκτον έπειτα από πυροβολισμούς.

Μέσω του X, η Ευρωπαία αξιωματούχος δήλωσε επίσης «ανακουφισμένη» για το γεγονός ότι είναι ασφαλείς όλοι οι άνθρωποι που συμμετείχαν σ' αυτή τη δεξίωση την οποία παρέθετε η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, περιλαμβανομένου του Αμερικανού προέδρου.

«Μια εκδήλωση που επρόκειτο να τιμήσει τον ελεύθερο Τύπο, ποτέ δεν θα έπρεπε να μετατραπεί σε σκηνή τρόμου», πρόσθεσε η Κάγια Κάλας. Ο επιτιθέμενος συνελήφθη πριν μπορέσει να εισέλθει στην αίθουσα όπου παρετίθετο το δείπνο των ανταποκριτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ