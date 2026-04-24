Reuters: «Αποβολή» της Ισπανίας από ΝΑΤΟ εξετάζουν οι ΗΠΑ - Τι απαντά ο Σάντσεθ

Εσωτερικό email του Πενταγώνου ορίζει τις «τιμωρίες» που σκέφτονται οι ΗΠΑ αναφορικά με τη στάση που κράτησαν οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ στον πόλεμο με το Ιράν, η οποία - κατά τον Ντόναλντ Τραμπ - δεν ήταν διόλου βοηθητική. Μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνεται η επιλογή της αναστολής συμμετοχής της Ισπανίας στη Boρειοατλαντική Συμμαχία.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες του Reuters, στο εν λόγω κείμενο υπογραμμίζεται το πώς το ΝΑΤΟ απέτυχε να υποστηρίξει την αμερικανική επιχείρηση και αναφέρει πως θα ήθελε την αναστολή της συμμετοχή της Ισπανίας, χώρας που στάθηκε από την πρώτη στιγμή κατά του πολέμου, αλλά και την επανεξέταση της αμερικανικής θέσης όσον αφορά στη βρετανική αξίωση στα Νησιά Φώκλαντ.

«Δεν λειτουργούμε βάσει emails, αλλά βάσει εγγράφων και επίσημων θέσεων», ήταν η απάντηση του πρωθυπουργού της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ

Αμερικανικός αξιωματούχος επεσήμανε το πόσο απογοητευμένη είναι η αμερικανική πλευρά από την απροθυμία ή πλήρη άρνηση ορισμένων συμμάχων να παραχωρήσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες δικαιώματα σε βάσεις τους, για την εξαπόλυση επιθέσεων στο Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε έντονα τους συμμάχους του ΝΑΤΟ επειδή δεν έστειλαν ναυτική δύναμη ώστε να βοηθήσουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Έχει επίσης δηλώσει ότι εξετάζει ακόμα και το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη συμμαχία.

«Δεν θα το κάνατε αν ήσασταν στη θέση μου;» διερωτήθηκε ο Τραμπ σε συνέντευξή του. Στο email υπάρχει αναφορά για αναστολή «δύσκολων» χωρών από σημαντικές ή αναγνωρισμένου κύρους θέσεις στο ΝΑΤΟ, δήλωσε ο αξιωματούχος. Κατά τον αξιωματούχο, ωστόσο, το κείμενο αυτό δεν υπονοεί ότι οι ΗΠΑ θα το πράξουν, κατ΄ανάγκη. Επίσης, διευκρίνισε πως δεν προτείνεται το κλείσιμο βάσεων της χώρας στην Ευρώπη.

Ο γραμματέας Τύπου του Πενταγώνου Κίνγκσλεϊ Γουίλσον απάντησε: «Όπως είπε ο πρόεδρος Τραμπ, παρά όλα όσα έχουν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες για τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, δεν ήταν εκεί για εμάς. Το υπουργείο Πολέμου θα διασφαλίσει ότι ο πρόεδρος έχει αξιόπιστες επιλογές για να διασφαλίσει ότι οι σύμμαχοί μας δεν θα είναι πλέον χάρτινες τίγρεις και αντ' αυτού θα κάνουν το καθήκον τους».