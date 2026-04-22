Περού: Παραιτήσεις υπουργών μετά την απόφαση του προέδρου να καθυστερήσει η αγορά μαχητικών F-16

Ο υπουργός Άμυνας του Περού Κάρλος Ντίας και ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Ούγκο ντι Ζέλα παραιτήθηκαν στον απόηχο της απόφασης του προσωρινού προέδρου Χοσέ Μπαλκάζαρ να αναστείλει μια αγορά αεροσκαφών F-16 από τις ΗΠΑ.

Ο Μπαλκάζαρ, ο οποίος αποχωρεί από τη θέση του τον Ιούλιο, δήλωσε πως η αγορά αναβλήθηκε έως την ανάληψη καθηκόντων από την επόμενη κυβέρνηση. Το Περού πέρασε χρόνια διαπραγματεύσεων με διαφορετικές εταιρείες προκειμένου να εκσυγχρονίσει τον στόλο του μαχητικών αεριωθούμενων Mirage ⁠2000 και MiG-29 που είχε αποκτήσει τις δεκαετίες του 1980 και του 1990. Το Περού επιδιώκει να αποκτήσει ένα σύνολο 24 αεριωθούμενων, όμως μια πρώτη συμφωνία θα αφορά 12 τζετ.

Κύρια ανάδοχος η Lockheed

Μεταξύ των εταιρειών που υπέβαλαν προσφορά ήταν η αμερικανική Lockheed Martin. Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε την πιθανή πώληση αεροσκαφών F-16 και σχετική υποστήριξη στο Περού τον Σεπτέμβριο, με τη Lockheed ως την κύρια ανάδοχο, μαζί με την General Electric Aerospace και τη RTX Corp, σε μια συμφωνία ύψους περίπου 3,42 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσε εκείνη την εποχή το Πεντάγωνο. Ανταγωνίζονται με εταιρείες από τη Σουηδία και τη Γαλλία για την πώληση μαχητικών αεροσκαφών στο Περού.

Ο Μπαλκάζαρ ακύρωσε την περασμένη Παρασκευή την τελετή υπογραφής για την απόκτηση αεροσκαφών F-16 της Lockheed Martin λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη διεξαγωγή της, επικαλούμενος ανησυχίες σχετικά με τη δέσμευση της επόμενης κυβέρνησης σε μια σημαντική αμυντική αγορά, δήλωσε ένας κυβερνητικός αξιωματούχος στο Reuters.

Σε μια προφανή απάντηση στην απόφαση, ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Περού Μπέρνι Ναβάρο δήλωσε μέσα σε ώρες πως η Ουάσινγκτον θα χρησιμοποιήσει «όλα τα διαθέσιμα μέσα» έναντι μερών που διαπραγματεύονται «κακόβουλα» με τις ΗΠΑ, σε μια ανάρτηση στο Χ.

Απερχόμενοι υπουργοί του Περού δήλωσαν ότι παρά την αντίθεση του προέδρου, υπεγράφησαν τη Δευτέρα συμβάσεις με τη Lockheed Martin για την αγορά μαχητικών αεροσκαφών F-16, με τις δηλώσεις αυτές να οξύνουν τη σύγχυση γύρω από την όλη διαδικασία.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό RPP μετά την παραίτησή του, ο ντι Ζέλα δήλωσε ότι η συμφωνία περιελάμβανε μια αρχική δόση ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ θα ακολουθούσε μια δεύτερη δόση ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Πρόσθεσε ότι μια πρώτη πληρωμή είχε προγραμματιστεί για σήμερα, αν και δεν αποκάλυψε το ποσό.

Ο Ντίας, ο οποίος βρίσκεται στο αξίωμα από τις 17 Μαρτίου, είχε προγραμματιστεί να εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής Άμυνας του Κογκρέσου τη Δευτέρα για να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την αναστολή της υπογραφής μιας συμφωνίας.

«Έχει ληφθεί μια στρατηγική απόφαση στον τομέα της εθνικής ασφάλειας με την οποία διαφωνώ ριζικά», ανέφερε ο ίδιος στην επιστολή παραίτησής του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ