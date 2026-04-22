Γκιλφόιλ: «Ο Πρόεδρος Τραμπ θεωρεί την Ελλάδα βασικό στρατηγικό εταίρο σε μια περιοχή κρίσιμης σημασίας»

Η συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ γίνεται κάθε μέρα όλο και πιο ισχυρή, τόνισε η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε ομιλία της στο πλαίσιο του 11oυ Οικονομικού Φόρουμ Δελφών 2026 που πραγματοποιείται στους Δελφούς, από σήμερα 22 έως και το Σάββατο 25 Απριλίου. Η Αμερικανίδα πρέσβης δήλωσε πως είναι ευγνώμων που ο αγαπητός της φίλος εδώ και πάνω από 20 χρόνια, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ της έδωσε την ευκαιρία να υπηρετήσει ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα.

«Ο δεσμός μας είναι ιστορικός. Οι ιδρυτές μας εμπνεύστηκαν βαθιά από τη φιλοσοφία, την πολιτική αρετή και την πολιτική σκέψη της αρχαίας Ελλάδας. Χωρίς την Ελλάδα, δεν θα υπήρχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς ήταν ακριβώς εδώ που ρίζωσαν για πρώτη φορά τα ιδανικά που έδωσαν ζωή στο έθνος μας», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Ο εθνικός μας χαρακτήρας έχει διαμορφωθεί από την ανεξίτηλη επίδραση της ελληνικής κληρονομιάς στις τέχνες και την αρχιτεκτονική, τη γλώσσα και τη λογοτεχνία, τον ακαδημαϊκό χώρο και τη στρατιωτική παράδοση», επεσήμανε.

Σημείωσε δε πως το 2026 είναι μια ξεχωριστή χρονιά για τις ΗΠΑ που γιορτάζουν την 250ή επέτειο της ανεξαρτησίας της Αμερικής. «Το να σηματοδοτήσουμε αυτή την κομβική στιγμή στην ιστορία της Αμερικής, εδώ στην Ελλάδα, την ίδια τη γενέτειρα της δημοκρατίας, αποτελεί μια μεγάλη ευθύνη», ανέφερε. «Ο Πρόεδρος Τραμπ θεωρεί την Ελλάδα βασικό στρατηγικό εταίρο σε μια περιοχή κρίσιμης σημασίας. Μιλά συχνά για τις κοινές αξίες μεταξύ των δύο μεγάλων χωρών μας και για τους διαρκείς δεσμούς μας».

«Αλλά δεν είναι μόνο λόγια, είναι και πράξεις», τόνισε και υπενθύμισε πως η συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας έχουν αναβαθμιστεί σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

«Οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας είναι ισχυρές και αναμένεται να αποφέρουν σημαντικά οφέλη και για τις δύο χώρες μας. Οι εξαγωγές των ΗΠΑ παρέχουν στην Ελλάδα την ενέργεια και την προηγμένη τεχνολογία που απαιτούνται για την προώθηση της καινοτόμου οικονομίας, ενώ οι Έλληνες πλοιοκτήτες και ναυπηγοί συμβάλλουν στην αναζωογόνηση του ναυτιλιακού τομέα στις ΗΠΑ, μέσω στρατηγικών συνεργασιών», τόνισε.

Σημείωσε, δε, πως προσβλέπει στην ολοκλήρωση πολλών ακόμη συμφωνιών τους επόμενους μήνες. Το περασμένο φθινόπωρο, συμμετείχε μαζί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Ουκρανό Πρόεδρο στην ιστορική υπογραφή μιας συμφωνίας που έστειλε αμερικανική ενέργεια μέσω του κάθετου διαδρόμου στην Ουκρανία. Πραγματοποιήθηκε ακόμη η υπογραφή της πρώτης μακροπρόθεσμης συμφωνίας που συνδέει τους προμηθευτές υγροποιημένου φυσικού αερίου των ΗΠΑ με την περιοχή για τις επόμενες δεκαετίες. Υπεγράφη ακόμη συμφωνία συνεργασίας της Exxon Mobil με την Hellenic Energean για την πρώτη υπεράκτια γεώτρηση στην Ελλάδα εδώ και 40 χρόνια.

«Ένα μέλλον όπου η Ελλάδα θα αποτελεί προμηθευτή ενέργειας για την περιοχή είναι πιο κοντά από ό,τι νομίζετε», υπογράμμισε χαρακτηριστικά, αλλά, πρόσθεσε η εταιρική σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας δεν περιορίζεται μόνο στον τομέα της ενέργειας. Οι δύο χώρες έχουν δεσμευθεί να συνεργαστούν για τη διασφάλιση των εφοδιαστικών αλυσίδων κρίσιμων ορυκτών, ενώ εξερευνούν νέους τεχνολογικούς ορίζοντες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η πληροφορική.

Αυτόν τον μήνα ανακοινώθηκε ακόμη ότι η Ελλάδα θα συνεργαστεί με την πολιτεία της Φλόριντα, μέσω του Προγράμματος Εταιρικής Σχέσης Πολιτειών της Εθνικής Φρουράς των ΗΠΑ, μία από τις πιο επιτυχημένες και σημαντικές πρωτοβουλίες συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας στις ΗΠΑ. «Πρόκειται για μια συνεργασία που αφορά ολόκληρη την κοινωνία και έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Αυτή η σύζευξη ανοίγει συναρπαστικούς δρόμους συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς όπως η κοινή στρατιωτική εκπαίδευση και ετοιμότητα, η θαλάσσια ασφάλεια, η κυβερνοάμυνα, η προστασία των υποδομών και η ετοιμότητα για την αντιμετώπιση καταστροφών», ανέφερε.

«Όταν Αμερικανοί και Έλληνες στέκονται δίπλα-δίπλα, ενωμένοι με κοινές αξίες και κοινό σκοπό, δεν υπάρχει όριο σε ό,τι μπορούμε να επιτύχουμε», επεσήμανε, ενώ τόνισε πως θεμέλιο αυτής της σχέσης αποτελεί η απίστευτα δυναμική κοινότητα της ελληνικής διασποράς στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και η πνευματική καθοδήγηση και το παράδειγμα της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

«Οι οικονομίες και οι κοινωνίες μας εμπλουτίζονται από τους απίστευτους δεσμούς μεταξύ των λαών που μας ενώνουν, δεσμούς που προσπαθώ σκληρά να ενισχύσω», σημείωσε. «Εμπνέομαι από όσα έχουμε επιτύχει μέχρι τώρα, αλλά ο κόσμος δεν διαμορφώνεται από αυτά που λέμε σήμερα, αλλά από αυτά που επιλέγουμε να κάνουμε αύριο. Ας συνεχίσουμε όλοι να συνεργαζόμαστε για να ενισχύσουμε τους δεσμούς μας, να αναπτύξουμε τις οικονομίες μας και να φέρνουμε τους λαούς μας πιο κοντά», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ