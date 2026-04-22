Βρετανία: Έρευνα σε τρεις εταιρίες για απάτη σε πρόγραμμα καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας

Οι εταιρείες φέρεται ότι ανέλαβαν την εκτέλεση εργασιών μεταξύ 2022-24 αλλά έκαναν ελάχιστα ή και απολύτως τίποτα.

Τέσσερις άνθρωποι συνελήφθησαν στη Βρετανία και οι αρχές έκαναν έρευνες σε έξι διευθύνσεις στο πλαίσιο της διερεύνησης μιας απάτης ύψους 44 εκατ. λιρών η οποία αφορούσε ένα πρόγραμμα ενεργειακής αποδοτικότητας με στόχο την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, ανακοίνωσε το Γραφείο Σοβαρών Απατών (SFO).

Η υπηρεσία αυτή απηύθυνε έκκληση στους πολίτες που γνωρίζουν κάτι για τις τρεις εμπλεκόμενες εταιρείες, τις Warmfront, JJ Crump και South Coast Insulation, να μοιραστούν τις πληροφορίες τους με τις αρχές. Οι εταιρείες φέρεται ότι ανέλαβαν την εκτέλεση εργασιών μεταξύ 2022-24 αλλά έκαναν ελάχιστα ή και απολύτως τίποτα.

«Το πρόγραμμα είχε ως στόχο να μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, να μειωθεί το (ενεργειακό) κόστος για τα νοικοκυριά και να θερμανθούν τα σπίτια. Όμως υποπτευόμαστε ότι σε πολλές περιπτώσεις έγιναν ελάχιστες εργασίες ή και καμία», είπε ο Γκρέιαμ ΜακΝάλτι, ο ασκών χρέη διευθυντή του SFO, προτρέποντας πολίτες και εγκαταστάτες να μιλήσουν. «Η πόρτα μας είναι ανοιχτή και το σωστό είναι να αποκαλύψουν» όσα γνωρίζουν, είπε.

Η Warmfront, που εδρεύει στο Κάνοκ της κεντρικής Αγγλίας, πουλήθηκε το 2024 και η σημερινή διοίκησή της δεν συνδέεται με την έρευνα. Η South Coast Insulation έκλεισε οριστικά, σύμφωνα με τον ιστότοπό της. Η JJCrump, που εδρεύει στο Σέφιλντ, δεν απάντησε στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Η υπόθεση, που εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκστρατείας για την καταπολέμηση της απάτης, της “Operation Henhouse”, αφορά το κυβερνητικό πρόγραμμα ECO4 (Energy Company Obligation 4), με βάση το οποίο οι προμηθευτές ενέργειας οφείλουν να βοηθούν τα νοικοκυριά να μειώσουν την κατανάλωση και το κόστος της θέρμανσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ