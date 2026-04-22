Σημαντικό βήμα για την ένταξη του Μαυροβουνίου στην ΕΕ

«Συγχαρητήρια στο Μαυροβούνιο. Σήμερα κάναμε ένα μεγάλο βήμα προς την ένταξή σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η απόφαση για τη σύσταση της Εργασιακής Ομάδας για την κατάρτιση της νέας Συνθήκης Προσχώρησης αποτελεί σημαντικό ορόσημο», αναφέρει με μήνυμά του στην πλατφόρμα «Χ» ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Η ΕΕ ενέκρινε σήμερα τη σύσταση Ειδικής Εργασιακής Ομάδας για την κατάρτιση της Συνθήκης Προσχώρησης του Μαυροβουνίου. Η κίνηση αυτή στέλνει σαφές μήνυμα ότι η ένταξη στην ΕΕ είναι εφικτή, ενώ η Κύπρος, που έχει την εξάμηνη Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, δηλώνει ότι το θέμα αποτελεί ως προτεραιότητά της και τονίζει με μήνυμα στην πλατφόρμα «Χ» πως «παραμένουμε δεσμευμένοι να υποστηρίζουμε το #Μαυροβούνιο στην πορεία του προς την πλήρη ένταξη στην ΕΕ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

