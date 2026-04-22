Ουγγαρία: Η νέα κυβέρνηση θα ανοίξει τα αρχεία της μυστικής αστυνομίας της κομμουνιστικής περιόδου

Η νέα κυβέρνηση της Ουγγαρίας θα ανοίξει τα ιστορικά αρχεία της μυστικής αστυνομίας κατά την κομμουνιστική περίοδο, σύμφωνα με τον άνθρωπο που θα αναλάβει προσωπάρχης του Πίτερ Μάγιαρ, του νικητή των βουλευτικών εκλογών, ο οποίος θα ορκιστεί πρωθυπουργός στις 9 Μαΐου.

Η νέα κυβέρνηση της Ουγγαρίας θα ανοίξει τα ιστορικά αρχεία της μυστικής αστυνομίας κατά την κομμουνιστική περίοδο, σύμφωνα με τον άνθρωπο που θα αναλάβει προσωπάρχης του Πέτερ Μαγιάρ, του νικητή των βουλευτικών εκλογών, ο οποίος θα ορκιστεί πρωθυπουργός στις 9 Μαΐου.

Το κεντροδεξιό κόμμα Tisza του Μαγιάρ νίκησε τον βετεράνο, συντηρητικό πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν στις 12 Απριλίου, υποσχόμενο ότι θα επαναφέρει την Ουγγαρία σε ευρωπαϊκή τροχιά, θα αναζωογονήσει την παραπαίουσα οικονομία και θα διασφαλίσει την αποδέσμευση δισεκατομμυρίων ευρώ σε ευρωπαϊκούς πόρους.

Ο Μπάλιντ Ρουφ, που είναι υποψήφιος να αναλάβει επικεφαλής του πρωθυπουργικού γραφείου, είπε στον ενημερωτικό ιστότοπο Valasz Online ότι το άνοιγμα των αρχείων της μυστικής αστυνομίας θα είναι «το πρωταρχικό έργο του».

«Αυτό είναι έργο των ιστορικών αλλά θα είμαι σε θέση να διασφαλίσω ότι η επόμενη κυβέρνηση θα παράσχει το πλαίσιο για να γίνει αυτό, ότι θα δώσει την ευκαιρία για μια έρευνα χωρίς πολιτικές πιέσεις» είπε ο δικηγόρος και πολιτικός σύμβουλος Μπάλιντ Ρουφ.

Σε αντίθεση με την Πολωνία ή την Τσεχία, η Ουγγαρία ποτέ δεν αποκάλυψε επισήμως τα ονόματα των συνεργατών της μυστικής αστυνομίας, αν και, με το πέρασμα του χρόνου, ορισμένα ονόματα διέρρευσαν στα μέσα ενημέρωσης. Μεμονωμένα πρόσωπα επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στους δικούς τους φακέλους αλλά δεν μπορούν να δουν υλικό για άλλους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων και των πρώην πληροφοριοδοτών.

Ο ιστορικός Κρίστιαν Ούνγκβαρι, ένθερμος υποστηρικτής της πλήρους διαφάνειας, είπε σε μια διάλεξή του το 2023 ότι «όσο το παρελθόν των δημόσιων προσώπων δεν είναι δημόσιο, θα διατρέχουν πάντα τον κίνδυνο να πέσουν θύματα εκβιασμού από εκείνους που έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες για το παρελθόν τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ