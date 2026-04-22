Τραμπ: «Νοθευμένο» δημοψήφισμα στη Βιρτζίνια για την αλλαγή του εκλογικού χάρτη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «νοθευμένο» το δημοψήφισμα που κέρδισαν οι Δημοκρατικοί στη Βιρτζίνια, κάτι που τους επιτρέπει να επανασχεδιάσουν τον εκλογικό χάρτη αυτής της Πολιτείας και να κερδίσουν έτσι άλλες τέσσερις έδρες στο Κογκρέσο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, που του ανήκει, ο Τραμπ χαρακτήρισε «ανέντιμη» τη νίκη.

«Μια στημένη εκλογική διαδικασία έγινε χθες τη νύχτα στη μεγάλη Πολιτεία της Βιρτζίνια», έγραψε, με κεφαλαία γράμματα, ο Τραμπ που συνηθίζει να εξαπολύει κατηγορίες περί εκλογικής νοθείας, όπως εκείνες –που αποδείχθηκαν αβάσιμες– για την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020 απέναντι στον Τζο Μπάιντεν.

«Όλη την ημέρα οι Ρεπουμπλικάνοι κέρδιζαν, ο ενθουσιασμός ήταν απίστευτος, μέχρι το τέλος όπου, φυσικά, έγινε μαζική καταμέτρηση επιστολικών ψήφων. Πού το έχω ξανακούσει αυτό;» σχολίασε σαρκαστικά.

Ο Τραμπ καταγγέλλει τακτικά τη δυνατότητα που δίνουν πολλές Πολιτείες στους ψηφοφόρους να ψηφίζουν δια αλληλογραφίας και υποστηρίζει ότι αυτός ήταν ένας από τους βασικούς λόγους της ήττας του, την οποία δεν αναγνωρίζει, το 2020. Στα τέλη Μαρτίου υπέγραψε ένα διάταγμα με στόχο να περιορίσει τις επιστολικές ψήφους, όμως οι Δημοκρατικοί προσέφυγαν στη δικαιοσύνη για να το ακυρώσουν.

Το δημοψήφισμα της Τρίτης στη Βιρτζίνια θεωρείται απάντηση στην επαναχάραξη του εκλογικού χάρτη που ξεκίνησαν ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικάνοι σε άλλες Πολιτείες, όπως στο Τέξας.

Σήμερα, από τους 11 βουλευτές που εκλέγει η Βιρτζίνια στο Κογκρέσο, οι έξι είναι Δημοκρατικοί. Με τον νέο εκλογικό χάρτη, οι Δημοκρατικοί ελπίζουν ότι θα μπορέσουν να αυξήσουν τους βουλευτές τους ακόμη και στους 10, στις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο ανασχεδιασμός των εκλογικών περιφερειών με κομματικά κριτήρια και με παράλογα γεωγραφικά όρια είναι «παλιά συνταγή» στο εκλογικό σύστημα των ΗΠΑ, μια τακτική που αποκαλειται gerrymandering. Το 2025 ο Τραμπ απαίτησε από την ηγεσία του Τέξας, Πολιτείας που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους να ξανασχεδιάσει τον εκλογικό χάρτη για να κερδίσουν άλλες πέντε έδρες στο Κογκρέσο. Ακολούθησαν το Οχάιο και η Βόρεια Καρολίνα, με στόχο να προσφέρουν λίγες ακόμη έδρες στο προεδρικό στρατόπεδο.

Οι Δημοκρατικοί αντέδρασαν προχωρώντας στον ανασχεδιασμό των περιφερειών σε ορισμένες Πολιτείες, κυρίως στην Καλιφόρνια και, τώρα, στη Βιρτζίνια.

Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ