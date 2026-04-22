Wall Street: Νέα ρεκόρ για Nasdaq - S&P 500 με tech ράλι

Δυναμικές, «πράσινες» κινήσεις κατέγραψαν οι δείκτες στο ταμπλό της Wall Street στην Τετάρτη, με τους επενδυτές να παίρνουν θάρρος από την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν, παρά το γεγονός πως παρέμεινε η αβεβαιότητα για το εάν αυτή η κίνηση έχει χειροπιαστό αποτέλεσμα, να καθίσουν δηλαδή ξανά στο τραπέζι Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και να προκύψουν βιώσιμες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Την ίδια ώρα, η τεχνολογία ήταν εκεί για να στηρίξει για μία ακόμη φορά τις μετοχές με εντυπωσιακό τρόπο. Αναλυτικότερα, ο Dow Jones σημείωσε άνοδο 327,94 μονάδες ή 0,67% στις 49.477 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε 1,03% στις 7.137 μονάδες ενώ ο Nasdaq Composite κέρδισε 1,64% στις 24.657 μονάδες, με τους δύο τελευταίους δείκτες να σημειώνουν νέα ιστορικά υψηλά.

Ο Τραμπ αποφάσισε να παρατείνει την κατάπαυση του πυρός η οποία έληγε σήμερα, αναφέροντας ότι ήταν δικαιολογημένη επειδή το Ιράν «καταρρέει οικονομικά» εξαιτίας του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, διατηρώντας ωστόσο τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών. Ένας δεύτερος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ήδη από την Παρασκευή, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και Πακιστανούς αξιωματούχους που επικαλείται η εφημερίδα «The New York Post», με τους επενδυτές να αισιοδοξούν συγκρατημένα για μία παρατεταμένη ύφεση στη Μέση Ανατολή.

Πέρα από τα της γεωπολιτικής, τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και οι πρόσφατες κινήσεις των κολοσσών της τεχνολογίας γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, κυρίως σε υποδομές ΑΙ, κάνουν τους επενδυτές να αισιοδοξούν ότι η συνεχιζόμενη εκτίναξη της συγκεκριμένης αγοράς είναι βιώσιμη. Την Τετάρτη οι επενδυτές στράφηκαν στις μετοχές τεχνολογίας, με εκείνη της Μicron Technology να σημειώνει άνοδο σχεδόν 8,5%, ενώ η Seagate πρόσθεσε 3,5% αφότου η Barclays αναβάθμισε την αξιολόγηση της εταιρείας αποθήκευσης δεδομένων σε «overweight». Οι μετοχές των Amazon, Apple και Microsoft ξεπέρασαν το +2%.

Επίσης, η μετοχή της Boeing ενισχύθηκε περισσότερο από 5,5%, αφού η εταιρεία ανέφερε μικρότερη από την αναμενόμενη ζημία για το πρώτο τρίμηνο. Επιπλέον, η μετοχή της GE Vernova σημείωσε εντυπωσιακό άλμα πάνω από 13,5%, μετά την είδηση πως τα έσοδα του πρώτου τριμήνου ξεπέρασαν τις προσδοκίες. Οι δύο εταιρείες συγκαταλέγονται στο περισσότερο από 80% των εταιρειών του S&P 500 που έχουν αναφέρει μέχρι στιγμής ότι έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες, σύμφωνα με στοιχεία της FactSet.

Οι εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή του S&P 500 για το 2026 και το 2027 έχουν αυξηθεί κατά 4% από τα τέλη Ιανουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία της Goldman Sachs.