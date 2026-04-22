Κέρδη για τον χρυσό με το βλέμμα στο Ιράν

Κέρδη κατέγραψε ο χρυσός την Τετάρτη, καθώς ένας δεύτερος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ήδη από την Παρασκευή, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και Πακιστανούς αξιωματούχους που επικαλείται η εφημερίδα «The New York Post», με τους επενδυτές να αισιοδοξούν συγκρατημένα για μία παρατεταμένη ύφεση στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε 0,5% στα 4.735,65 δολάρια ανά ουγγιά, χάνοντας ωστόσο τα σχεδόν διπλάσια κέρδη που σημείωνε ενδοσυνεδριακά. Τα futures του χρυσού στις ΗΠΑ, παραδόσεως Ιουνίου, ολοκλήρωσαν με κέρδη 0,7% στα 4.753,00 δολάρια.

Την Τρίτη ο χρυσός κατέγραψε τις μεγαλύτερες ημερήσιες απώλειές της από τις 26 Μαρτίου, μετά την δήλωση του υποψήφιου προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, ότι δεν έδωσε καμία υπόσχεση στον Τραμπ ότι θα μειώσει τα επιτόκια, εάν εγκριθεί και με τη βούλα η υποψηφιότητά του από την αμερικανική Γερουσία.

Οι τιμές του χρυσού έχουν υποχωρήσει σχεδόν κατά 11% από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, καθώς οι αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου έχουν τροφοδοτήσει φόβους για πληθωρισμό. Ενώ οι πολύτιμοι λίθοι θεωρούνται ως αντιστάθμιση του πληθωρισμού, τα υψηλότερα επιτόκια μειώνουν τη ζήτηση για το μη αποδοτικό μέταλλο.

Η ενίσχυση της τιμής του χρυσού σήμερα οφείλεται και στη μικρή πτώση του δολαρίου ΗΠΑ, η οποία μπορεί να αυξήσει τη ζήτηση για το κίτρινο μέταλλο καθιστώντας το λιγότερο ακριβό για τους αγοραστές του εξωτερικού. Ένας δείκτης που παρακολουθεί το δολάριο έναντι έξι νομισμάτων ήταν κινήθηκε υψηλότερα σήμερα κατά 0,1%, ωστόσο έχει υποχωρήσει περισσότερο από 1% τον τελευταίο μήνα.

Το δολάριο σημείωσε άνοδο το μεγαλύτερο μέρος του Μαρτίου, καθώς οι επενδυτές έσπευσαν να τοποθετηθούν στο νόμισμα πιστεύοντας ότι οι ισχυρές εξαγωγές ενέργειας των ΗΠΑ θα βοηθήσουν στην προστασία της αμερικανικής οικονομίας από ένα ενεργειακό σοκ που προκαλείται από τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα πετρελαίου στα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, το νόμισμα χάνει το μεγαλύτερο μέρος αυτών των κερδών, με ορισμένους αναλυτές να υποστηρίζουν ότι η κορύφωση της γεωπολιτικής αναταραχής που προέκυψε από τον πόλεμο του Ιράν μπορεί να έχει περάσει.