Γαλλία: Πρώην πράκτορες κατηγορούνται για απόπειρα δολοφονίας μιας «κατασκόπου» κατ' εντολή μασονικής στοάς

Τέσσερις στρατιωτικοί, πράκτορες της υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών της Γαλλίας και ένας πρώην έφεδρος δικάζονται στο Παρίσι για την εμπλοκή τους στην απόπειρα δολοφονίας μιας συμβούλου επιχειρήσεων την οποία εξέλαβαν, κατά λάθος όπως λένε, για κατάσκοπο.

Στην υπόθεση Ατανόρ –από την ονομασία μιας μασονικής στοάς που διέταζε ανεπίσημες κατασκοπευτικές επιχειρήσεις– η ιεραρχία των μυστικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου και του πρώην διευθυντή της DGSE (Γενική Διεύθυνση Εξωτερικής Ασφάλειας) αρνείται κάθε ευθύνη για την «παρεκτροπή» των πρώην πρακτόρων.

«Σοκαρίστηκα πολύ όταν πληροφορήθηκα τα γεγονότα, ταυτόχρονα με τον Τύπο», είπε καταθέτοντας στο Ειδικό Δικαστήριο του Παρισιού ο Μπερνάρ Εμιέ, ο μοναδικός εκπρόσωπος της DGSE που κατέθεσε επωνύμως και χωρίς να κρύβει το πρόσωπό του. Είχαν προηγηθεί άλλες καταθέσεις προσώπων των οποίων η ταυτότητα δεν αποκαλύφθηκε.

Η σύλληψη δύο πρακτόρων, του «Νταγκομάρ» και του «Αντελάρ», τον Ιούλιο του 2020 στο Κρετέιγ, κοντά στην κατοικία της Μαρί-Ελέν Ντινί, άνοιξε το κουτί της Πανδώρας για την υπόθεση Ατανόρ και αποκάλυψε μια μακρά λίστα «συμβολαίων θανάτου» που σχεδιάστηκαν στους κόλπους της μασονικής στοάς. Συνολικά 22 κατηγορούμενοι δικάζονται και η δίκη αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τα μέσα Ιουλίου.

Ο Πιερ Μπουρντέν και ο Καρλ Εσνό, δηλαδή οι «Νταγκομάρ» και «Αντελάρ», οι οποίοι υπηρετούσαν στη φύλαξη εγκαταστάσεων της περίφημης «Υπηρεσίας Δράσης» (Service Action, SA), αρχικά αρνήθηκαν να μιλήσουν μετά τη σύλληψή τους. Τελικά όμως υποστήριξαν ότι είχαν αναλάβει μια αποστολή «εκτός πλαισίου» της DGSE, μια εκδοχή που η υπηρεσία τους αρνείται κατηγορηματικά.

«Δεν υπάρχουν, παρά μόνο στα κατασκοπευτικά μυθιστορήματα, αποστολές εκτός πλαισίου (σ.σ. δηλαδή, χωρίς τη ρητή έγκριση του κράτους). Οι αποστολές είναι εντός πλαισίου και λαμβάνουν έγκριση», στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, επέμεινε ο πρώην επικεφαλής της DGSE, όταν ρωτήθηκε αν γίνονται παράνομες επιχειρήσεις στο γαλλικό έδαφος.

Η υπόθεση, που φέρνει σε δύσκολη θέση την DGSE, έφερε στο φως διάφορες παραλείψεις τις οποίες η υπηρεσία προσπάθησε να υποβαθμίσει ενώπιον του δικαστηρίου, αποδίδοντας τις ενέργειες των πρακτόρων στις «φαντασιοκοπίες» τους και κάνοντας λόγο για «ατομική ευθύνη» του καθενός.

Οι μάρτυρες που κατέθεσαν μέσω βιντεοκλήσης, χωρίς να εμφανίζεται το πρόσωπό τους, επαναλάμβαναν ακούραστα: δεν υπήρχε τίποτα που να κάνει τους «Νταγκομάρ» και «Αντελάρ» να πιστέψουν ότι τους είχε ανατεθεί μια αποστολή. Ίσως να ήλπιζαν κάτι τέτοιο, αλλά δεν ήταν δυνατόν να το πιστεύουν.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης αμφισβητούν αυτήν την εκδοχή, αλλά δεν κατάφεραν να κλονίσουν τον πρώην διευθυντή της DGSE, που ήταν εμφανώς εξοικειωμένος με τις σκληρές τεχνικές ανάκρισης. Ένας από τους δικηγόρους έκανε λόγο για «αληθοφανή ψεύδη».

Ο Καρλ Εσνό, που λέει ότι του είχαν υποσχεθεί «ταχεία ανέλιξη» στην υπηρεσία, υποστηρίζει εξαρχής ότι ενεργούσε κατ’ εντολή της ιεραρχίας του. Οι δικηγόροι του δεν έχουν καταφέρει να δουν, μέχρι και σήμερα, τη σύμβαση εργασίας του. «Έξι χρόνια μετά, κανείς στην DGSE δεν είναι σε θέση να μας δώσει το παραμικρό στοιχείο για τα πραγματικά καθήκοντα του πελάτη μας. Το μόνο που είδαμε είναι μια υπηρεσία που προστατεύει τον εαυτό της και είπε ψέματα πολλές φορές», είπαν οι δικηγόροι Ρομέν Ρουίς και Μαγκαλί Βος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ