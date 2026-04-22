Politico: Ο Τραμπ έχει λίστα με «κακούς» συμμάχους του ΝΑΤΟ

Ο Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να υλοποιήσει τις απειλές του απέναντι σε συμμάχους που δεν συμμορφώνονται με τις επιθυμίες του

Κατάλογο «καλών και κακών» μελών του ΝΑΤΟ, φαίνεται να έχει καταρτίσει ο Λευκός Οίκος καθώς η κυβέρνηση Τραμπ αναζητά τρόπους να τιμωρήσει εκείνους τους συμμάχους που αρνήθηκαν να στηρίξουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον πόλεμο με το Ιράν σύμφωνα με τρεις Ευρωπαίους διπλωμάτες και έναν αξιωματούχο του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας που γνωρίζουν το σχέδιο και επικαλείται το Politico.

Η προσπάθεια αυτή, πάνω στην οποία εργάστηκαν αξιωματούχοι πριν από την επίσκεψη του επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στην Ουάσιγκτον αυτόν τον μήνα, περιλαμβάνει μια επισκόπηση της συνεισφοράς των κρατών-μελών στη συμμαχία και την κατάταξή τους σε κατηγορίες, σύμφωνα με τρεις Ευρωπαίους διπλωμάτες και έναν αξιωματούχο του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας που γνωρίζουν το σχέδιο.

Όπως όλα δείχνουν, ο Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να υλοποιήσει τις απειλές του απέναντι σε συμμάχους που δεν συμμορφώνονται με τις επιθυμίες του. Είναι επίσης ένα ακόμη σημείο πίεσης για τη συμμαχία, η οποία ήδη αντιμετωπίζει εντάσεις εξαιτίας των επιθέσεων του Τραμπ – από την πρότασή του για προσάρτηση της Γροιλανδίας μέχρι την προειδοποίησή του για πλήρη αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά τη γενική ιδέα τον Δεκέμβριο. «Υποδειγματικοί σύμμαχοι που αναλαμβάνουν ευθύνες, όπως το Ισραήλ, η Νότια Κορέα, η Πολωνία, όλο και περισσότερο η Γερμανία, οι χώρες της Βαλτικής και άλλοι, θα λάβουν την ιδιαίτερη εύνοιά μας», είχε δηλώσει. «Σύμμαχοι που εξακολουθούν να μην κάνουν ό,τι τους αναλογεί για τη συλλογική άμυνα θα αντιμετωπίσουν συνέπειες». Ενας από τους διπλωμάτες είπε ότι η λίστα φαίνεται να αντικατοπτρίζει αυτή την ιδέα.

«Ο Λευκός Οίκος έχει ένα έγγραφο “καλών και κακών”, οπότε υποθέτω ότι η λογική είναι παρόμοια», δήλωσε. Η κυβέρνηση κρατά μυστικές τις λεπτομέρειες ενώ εξετάζει επιλογές, σύμφωνα με τις πηγές. Και οι αξιωματούχοι έχουν δώσει ελάχιστες διευκρινίσεις σχετικά με το ποια μπορεί να είναι τα προνόμια ή οι κυρώσεις. «Δεν φαίνεται να έχουν πολύ συγκεκριμένες ιδέες όταν πρόκειται για την τιμωρία “κακών” συμμάχων», είπε ένας άλλος Ευρωπαίος αξιωματούχος.

«Η μετακίνηση στρατευμάτων είναι μία επιλογή, αλλά στην ουσία δεν τιμωρεί κυρίως τις ίδιες τις ΗΠΑ;» Ακόμη, δεν είναι σαφές ποιες χώρες ανήκουν σε ποια κατηγορία ούτε αν ο Ρούτε γνωρίζει για αυτή την πρωτοβουλία. Ωστόσο, η Ρουμανία και η Πολωνία θα μπορούσαν να είναι από τους μεγαλύτερους ωφελημένους, γιατί η Ισπανία και σύμμαχοι όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία είτε απέρριψαν είτε καθυστέρησαν τα αμερικανικά αιτήματα για βοήθεια.