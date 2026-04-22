Τσεχία: Συνδικάτα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης προειδοποιούν με απεργία

Συνδικάτα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης της Τσεχίας προειδοποιούν με απεργία απέναντι στα κυβερνητικά σχέδια αναμόρφωσης χρηματοδότησής της.

Συνδικάτα της Τσεχικής Τηλεόρασης και Τσεχικού Ραδιοφώνου προειδοποίησαν σήμερα ότι θα απεργήσουν απέναντι σε αυτό θεωρούν απειλή για την ανεξαρτησία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης από τις μεταρρυθμίσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση στη χρηματοδότηση των κρατικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης του τέλους αδειοδότησης.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός σχεδιάζει να ξεκινήσει τη σταδιακή κατάργηση του τέλους φέτος και να εντάξει πλήρως στον κρατικό προϋπολογισμό τη χρηματοδότηση των ραδιοτηλεοπτικών φορέων από το επόμενο έτος.

Και τα δύο μέτρα θα μειώσουν τη χρηματοδότηση των κρατικών μέσων ενημέρωσης συνολικά.

Ο πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις και το λαϊκιστικό κόμμα του ANO είχαν δεσμευτεί προεκλογικά να καταργήσουν τα τέλη στη δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Αυτά αυξήθηκαν πέρυσι για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες φτάνοντας συνολικά τις 205 κορώνες (9,90 δολάρια) το μήνα.

Τα συνδικάτα κήρυξαν σήμερα προειδοποίηση απεργίας, ένα προκαταρκτικό βήμα προς την πραγματοποίηση απεργίας.

Η αναπληρώτρια πρόεδρος των ανεξάρτητων συνδικάτων της τσεχικής τηλεόρασης, Ζουζάνα Μπανκάνσκα, δήλωσε σε εκατοντάδες μέλη του προσωπικού έξω από τον σταθμό ότι οι μεταρρυθμίσεις θα οδηγήσουν σε μαζικές απολύσεις.

«Τα δύο μέσα ενημέρωσης δεν θα μπορούν να ασκήσουν το δημόσιο έργο τους, κάτι που μπορεί να οδηγήσει στην κατάρρευσή τους», τόνισε, καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης.

Η κυβέρνηση, η οποία δεν σχολίασε άμεσα, απορρίπτει τους ισχυρισμούς ότι στόχος της είναι να παρέμβει στο δημοσιογραφικό έργο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, υποστηρίζοντας ότι η κρατική χρηματοδότηση είναι συνηθισμένη στην Ευρώπη.

Επικριτές σημειώνουν ότι οι μεταρρυθμίσεις μοιάζουν με βήματα προς τον πολιτικό έλεγχο των MME στη Σλοβακία και την Ουγγαρία, στην τελευταία υπό τον απερχόμενο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, στενό σύμμαχο του Μπάμπις στην Ευρώπη.

Οι επικεφαλής της Τσεχικής τηλεόρασης και του Τσεχικού Ραδιοφώνου δήλωσαν σε ανακοίνωσή τους προχθές Δευτέρα ότι οι προτεινόμενες αλλαγές δεν προσφέρουν επαρκείς εγγυήσεις για ανεξαρτησία, είναι κακοσχεδιασμένες και ανοίγουν χώρο για νομική αβεβαιότητα, εξωτερική πίεση και αποδυνάμωση της αυτονομίας των συντακτών.

Ο Μπάμπις έχει ασκήσει κριτική στη δημοσιογραφική κάλυψη των πολιτικών και επιχειρηματικών του υποθέσεων από δημόσια και ανεξάρτητα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης.

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα δήλωσαν ότι τα κυβερνητικά σχέδια είναι χαοτικά, «τραβώντας το χαλί» κάτω από τα πόδια των ραδιοτηλεοπτικών φορέων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ