Ζελένσκι: Ζητά την επανάληψη των τριμερών συνομιλιών για την Ουκρανία

Ουκρανοί και Αμερικανοί διαπραγματευτές είχαν συνομιλίες την Τρίτη, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς το Κίεβο επιδιώκει την επανάληψη των τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών με τη Ρωσία, παρά το γεγονός ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ είναι απασχολημένοι με τον πόλεμο στο Ιράν.

«Ελπίζουμε πολύ στην επανάληψη των τριμερών συναντήσεων και στην επιστροφή σε μια πορεία που οδηγεί στον τερματισμό του πολέμου», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ