Ειδήσεις | Διεθνή

Ζελένσκι: Ζητά την επανάληψη των τριμερών συνομιλιών για την Ουκρανία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ζελένσκι: Ζητά την επανάληψη των τριμερών συνομιλιών για την Ουκρανία
Βολοντίμιρ Ζελένσκι - Φωτογραφία: @associatedpress
Ουκρανοί και Αμερικανοί διαπραγματευτές είχαν συνομιλίες την Τρίτη, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ουκρανοί και Αμερικανοί διαπραγματευτές είχαν συνομιλίες την Τρίτη, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς το Κίεβο επιδιώκει την επανάληψη των τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών με τη Ρωσία, παρά το γεγονός ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ είναι απασχολημένοι με τον πόλεμο στο Ιράν.

«Ελπίζουμε πολύ στην επανάληψη των τριμερών συναντήσεων και στην επιστροφή σε μια πορεία που οδηγεί στον τερματισμό του πολέμου», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

tags:
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ουκρανία
Ρωσία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider