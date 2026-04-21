Reuters: Η άρση κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο θα εκτοξεύσει τις εξαγωγές στην Ινδία

Οι ισχυρές εξαγωγές προς την Ινδία πιθανότατα θα βοηθήσουν τη Μόσχα να αναπληρώσει τα κρατικά ταμεία, τα οποία αποδυναμώθηκαν λόγω των δαπανών στον πόλεμο με την Ουκρανία

Οι traders αναμένουν εκτόξευση των πωλήσεων ρωσικού πετρελαίου στην Ινδία, οι οποίες αναμένεται να φτάσουν ιστορικά υψηλά για την περίοδο Απριλίου-Μαΐου, ιδίως ύστερα από μια νέα άρση των αμερικανικών κυρώσεων.

Οι ισχυρές εξαγωγές προς την Ινδία - δεύτερο μεγαλύτερο αγοραστή ρωσικού αργού μετά την Κίνα - πιθανότατα θα βοηθήσουν τη Μόσχα να αναπληρώσει τα κρατικά ταμεία, τα οποία έχουν αποδυναμωθεί λόγω των στρατιωτικών δαπανών στον πόλεμο με την Ουκρανία.

Διαβάστε επίσης: Η Ρωσία θα διακόψει τις ροές πετρελαίου από Καζακστάν προς την Γερμανία μέσω του αγωγού Druzhba

Τον Μάρτιο, η Ινδία παραλάμβανε 2,25 εκατ. βαρέλια πετρελαίου την ημέρα από τη Ρωσία, ποσότητα ρεκόρ, σχεδόν διπλάσια από ό,τι τον Φεβρουάριο, με το ρωσικό πετρέλαιο, κατ' επέκταση, να αντιπροσωπεύει το 50% των εισαγωγών της.

Για την εβδομάδα 20-27 Απριλίου, αναμένεται να φτάσει ποσότητα περίπου 2,1 εκατ. βαρελιών την μέρα ρωσικού αργού στα ινδικά λιμάνια, ποσότητα που ξεπερνά τα 1,6 εκατ. της προηγούμενης εβδομάδας, σύμφωνα με ανάλυση της Kpler.

Η μείωση των ρωσικών προμηθειών πετρελαίου στα μέσα Απριλίου πιθανότατα προκλήθηκε από διαταραχές στις εξαγωγές, οι οποίες με τη σειρά τους συνέβησαν λόγω επιθέσεων από ουκρανικά drones, όπως αναφέρουν δυο πηγές στο Reuters.

Ωστόσο, οι ρωσικές προμήθειες αναμένεται να φτάσουν κατά μέσο όρο τα 2 εκατ. βαρέλια την ημέρα για ολόκληρο τον μήνα και πιθανότατα θα παραμείνουν γύρω από αυτό το επίπεδο ή ενδεχομένως να αυξηθούν τον Μάιο